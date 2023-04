Top 5 des meilleures voitures Tesla à acheter en 2023

Tesla est un constructeur automobile américain qui s’impose rapidement comme un leader dans le monde des voitures électriques. Avec une gamme différente de modèles disponibles, il peut être difficile de savoir lequel vous convient le mieux en 2023. Ce guide vise à vous aider à naviguer parmi les différents modèles Tesla afin de déterminer celui qui répond le mieux à vos besoins.

TOP des voitures électriques Tesla en 2023 :

Tesla Model 3 (2022) : La Tesla la moins chère

La première est la Tesla Model 3 à propulsion arrière. C’est la Tesla la moins chère actuellement disponible et elle est parfaite pour ceux qui recherchent une voiture électrique abordable. Il a un design élégant à la fois moderne et élégant, et il offre d’excellentes performances. Cependant, il est important de noter que ce modèle n’est livré qu’avec une propulsion arrière, ce qui peut ne pas convenir à certains conducteurs.

Depuis sa sortie en 2019, la Tesla Model 3 est la berline compacte électrique incontournable, un fait confirmé par ses chiffres de vente impressionnants. En 2021, elle était même la voiture électrique la plus vendue dans plusieurs pays, grâce au super rapport prix/performances offert par la version d’entrée de gamme : la Tesla Model 3 Propulsion.

Bénéficiant d’une batterie de 60 kWh et d’une autonomie d’environ 500 kilomètres en cycle WLTP, la Tesla Model 3 Propulsion possède de nombreux atouts qui en font un véhicule domestique idéal. Ce n’est pas seulement une question d’autonomie, car les performances de la voiture sont tout aussi impressionnantes, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes et une sensation de conduite sportive.

Cependant, pour ceux qui recherchent une autonomie encore plus grande (supérieure à 600 kilomètres) et des performances nettement meilleures (0 à 100 km/h en 4,4 ou 3,3 secondes), il existe deux autres versions de la Tesla Model 3 disponibles que nous aborderons dans les sous-sections à venir. .

Avec ces versions, la société a vraiment fourni aux conducteurs des niveaux de performances encore plus impressionnants et une autonomie étendue, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui exigent le meilleur de leurs véhicules. Qu’il s’agisse de la Model 3 Propulsion d’entrée de gamme ou de la Model 3 Performance haut de gamme, la Tesla Model 3 est une voiture qui livre vraiment sur tous les fronts, offrant une combinaison imbattable de style, de performance et de durabilité.

Tesla Model 3 (2021) : Pour les passionnés de conduite sportive

Pour les amateurs de conduite sportive, la Tesla Model 3 (2021) est un choix parfait. Ce modèle est conçu pour la vitesse et l’agilité, avec une gamme de fonctionnalités qui en font un plaisir à conduire. Il a une vitesse de pointe de 162 mph et peut passer de 0 à 60 mph en seulement 3,1 secondes. Si vous recherchez une voiture à la fois rapide et amusante, la Tesla Model 3 (2021) est faite pour vous.

Le Tesla Model Y est disponible depuis l’automne 2021. Il est considéré comme le meilleur SUV électrique sur le marché en raison de sa combinaison d’espace et de capacité à longue portée. Le réseau Tesla Superchargers permet de voyager sur de longues distances sans souci.

Le modèle Y répond au manque d’espace de stockage du modèle 3 avec son coffre arrière de 854 litres et une grande ouverture de hayon. Il est facile de faire ses valises pour un voyage en famille sans aucun tracas. Le modèle d’entrée de gamme a une autonomie de plus de 500 kilomètres et peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes.

Pour ceux qui recherchent plus de puissance, il existe la version Performance. Il peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes et a une vitesse de pointe de 250 km/h. Il est légèrement inférieur à la version Long Autonomy.

Dimensions (LxlxH) : 4694mm x 1849mm x 1443mm

Coffre : 561 Litres à l’arrière et 88 Litres à l’avant

Capacité de la batterie : 60 à 78 kWh

Autonomie WLTP : 491 à 626 kilomètres

Tesla Model Y Long Range (2021) : Le bon investissement pour une Tesla

La Tesla Model Y Long Range (2021) est un excellent investissement pour ceux qui cherchent à acheter une Tesla. Il a une autonomie allant jusqu’à 326 miles sur une seule charge, ce qui le rend parfait pour les longs trajets. Il dispose également d’un intérieur spacieux pouvant accueillir confortablement jusqu’à sept personnes, ce qui en fait un excellent choix pour les familles.

Le Tesla Model Y est disponible depuis l’automne 2021. Il est considéré comme le meilleur SUV électrique sur le marché en raison de sa combinaison d’espace et de capacité à longue portée. Le réseau Tesla Superchargers permet de voyager sur de longues distances sans souci.

Le modèle Y répond au manque d’espace de stockage du modèle 3 avec son coffre arrière de 854 litres et une grande ouverture de hayon. Il est facile de faire ses valises pour un voyage en famille sans aucun tracas. Le modèle d’entrée de gamme a une autonomie de plus de 500 kilomètres et peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes.

Pour ceux qui recherchent plus de puissance, il y a la version Performance, fabriquée à l’usine de Berlin. Il peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes et a une vitesse de pointe de 250 km/h. Il est légèrement inférieur à la version Long Autonomy. La version Propulsion de la Tesla Model Y est également disponible à un prix compétitif.

Dimensions (LxlxH) : 4751mm x 1921mm x 1624mm

Coffre : 854 litres à l’arrière et 117 litres à l’avant

Capacité de la batterie : 78 kWh

Autonomie WLTP : 514 à 565 kilomètres

Tesla Model Y Performance (2022) : La meilleure Tesla disponible

Si vous recherchez la meilleure Tesla disponible, alors la Tesla Model Y Performance (2022) est faite pour vous. Il a une autonomie allant jusqu’à 303 miles sur une seule charge, et il peut passer de 0 à 60 mph en seulement 3,5 secondes. Il a également une vitesse de pointe de 155 mph, ce qui en fait l’un des Teslas les plus rapides disponibles.

Vous cherchez une Tesla avec un peu plus de punch ? La version « Performance » du modèle Y pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Ce VUS électrique arbore des lignes épurées et sportives qui ne manqueront pas de faire tourner les têtes. De plus, il offre beaucoup d’espace pour les passagers et le fret.

L’une des choses qui distingue Tesla des autres constructeurs automobiles est sa technologie de pointe. Bien que vous ne trouviez pas Android Auto ou Apple Car Play dans un modèle Y, le système propriétaire est de premier ordre. Vous pouvez également utiliser l’application mobile Tesla pour gérer votre véhicule lors de vos déplacements.

Mais ne pensez pas que le modèle Y est juste pour le spectacle. Ce véhicule est une véritable voiture de sport, avec une accélération ultra-rapide et une vitesse de pointe de 250 km/h. Lors des essais routiers, le Model Y s’est admirablement comporté, avec une autonomie impressionnante d’environ 410 kilomètres. Et grâce au planificateur de voyage pratique, vous pouvez facilement tracer votre itinéraire et vous assurer d’atteindre facilement votre destination.

Bien sûr, toutes ces performances ont un prix. La Tesla Model Y Performance coûte beaucoup plus cher que les autres modèles, mais si vous voulez toutes les cloches et tous les sifflets, vous devrez être prêt à payer un peu plus. Pourtant, pour les familles à la recherche d’un véhicule spacieux, de haute technologie et de haute performance, le modèle Y est difficile à battre.

Dimensions (LxlxH) : 4751mm x 2129mm x 1624mm

Coffre : 854 litres à l’arrière et 117 litres à l’avant

Capacité de la batterie : 78 kWh

Autonomie WLTP : 514 à 565 kilomètres

Tesla Model S Plaid (2022) : La berline de luxe

Pour ceux qui recherchent une berline de luxe, la Tesla Model S Plaid (2022) est un choix parfait. Il a un design épuré à la fois moderne et élégant, et il offre d’excellentes performances. Elle peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 1,98 seconde, ce qui en fait l’une des voitures les plus rapides au monde. Par ailleurs, il a une autonomie allant jusqu’à 520 miles sur une seule charge, ce qui le rend parfait pour les voyages longue distance.

La nouvelle Tesla Model S est arrivée récemment en Europe après avoir été annoncée en grande pompe fin 2020. Elle offre un haut niveau de services et d’excellentes performances, comme c’est toujours le cas chez Tesla.

La Tesla Model S se décline dans sa version la plus haut de gamme, baptisée Plaid, conçue pour offrir le meilleur en termes de performances. Il peut sprinter de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes avec une vitesse de pointe de 322 km/h. Mais la Model S n’a pas oublié le confort de ses occupants. Les sièges avant sont chauffants et ventilés, et l’insonorisation est au niveau des meilleures. Les suspensions sont également maîtrisées pour offrir une des meilleures tranquillités à bord du marché.

Tesla a également introduit un nouveau volant au format « Yoke » sur la Model S, remplaçant le volant rond traditionnel. Il faudra peut-être un certain temps pour s’habituer à ce nouvel instrument de conduite, mais Tesla semble convaincu que les clients préféreront ce format.

Dans l’ensemble, la nouvelle Tesla Model S est une berline électrique luxueuse et performante qui offre à la fois confort et technologie de pointe. Avec son accélération et sa vitesse de pointe impressionnantes, Tesla continue de repousser les limites de ce qui est possible avec les voitures électriques.

Dimensions (LxlxH) : 5021mm x 1987mm x 1431mm

Coffre : 709 Litres à l’arrière et 89 Litres à l’avant

Capacité de la batterie : 100 kWh

Portée WLTP : 637 kilomètres (estimée)

Bonus : Tesla Model X (2021) : Le gros SUV

Enfin, pour ceux qui recherchent un gros SUV, le Tesla Model X (2021) est un choix parfait. Il a une autonomie allant jusqu’à 360 miles sur une seule charge et peut accueillir confortablement jusqu’à sept personnes. Il possède également une gamme de caractéristiques, y compris des portes à ailes de faucon, qui le rendent à la fois pratique et élégant.

La Tesla Model X est une voiture luxueuse, spacieuse et chère fabriquée par Tesla. C’est le modèle le plus significatif du constructeur, combinant toutes les qualités de la Tesla Model S en termes de confort, avec encore plus d’espace à bord. La voiture est disponible en versions 5, 6 ou 7 places, ce qui la rend parfaite pour les familles à la recherche d’un haut niveau de confort.

Si l’intérieur avant de la Tesla Model X est similaire à celui de la Model S, la sensation d’espace à bord est très différente, grâce à un pare-brise qui se prolonge jusqu’à l’arrière des passagers avant. Pour les passagers des deuxième et troisième rangées, il y a un écran disponible entre les deux sièges avant qui leur permet de contrôler la climatisation, les sièges chauffants et le système d’infodivertissement.

Tesla a voulu faire une déclaration avec le Model X, et il offre à la fois des performances impressionnantes (plus de 1 000 chevaux) et une foule de fonctionnalités innovantes (telles que les portes papillon arrière et la fermeture motorisée des portes avant). Le Model X est le modèle le plus cher de la gamme Tesla. Malgré son prix élevé, le Model X est un choix populaire pour ceux qui apprécient le luxe, le confort et la technologie de pointe.

Dimensions (LxlxH) : 5057mm x 1999mm x 1680mm

Coffre : 1 050 litres à l’arrière et 183 litres à l’avant

Capacité de la batterie : 100 kWh

Autonomie WLTP : 536 kilomètres (estimation)

Verdict

En conclusion, Tesla propose une gamme de modèles différents qui répondent à une variété de besoins. Que vous recherchiez une voiture électrique abordable ou une berline de luxe, il y a une voiture pour vous. En considérant les différents modèles disponibles et leurs caractéristiques, vous pouvez trouver la Tesla parfaite pour répondre à vos besoins et à votre budget. Alors pourquoi ne pas regarder de plus près les différents modèles disponibles et découvrir le plaisir de conduire une Tesla ?

