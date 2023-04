Merveilleux dauphin blanc aperçu en Afrique du Sud : il s’agit d’un bébé d’un mois d’1 mètre de long

Un magnifique dauphin blanc a été repéré au large du Cap, en Afrique du Sud. C’est la première fois qu’un spécimen atteint de cette condition est identifié en Afrique.

Crédit : Lloyd Edwards / Raggy Charters

Un magnifique spécimen de dauphin blanc a été repéré devant Cape Town, en Afrique du Sud. C’est la première fois qu’une rencontre de ce genre a lieu dans les eaux du continent africain. Il s’agit d’un veau d’environ un mois de vie – techniquement défini comme un veau, comme chez les bovins – de 1 mètre de long, qui nageait avec sa mère et 200 autres spécimens de son espèce : le grand dauphin de l’Indo-Pacifique (Tursiops aduncus). Ce cétacé, qui atteint une longueur maximale de 4 mètres, vit dans l’océan Indien et dans l’océan Pacifique et s’apparente au dauphin par excellence, le grand dauphin (Tursiops truncatus), également présent en mer Méditerranée.

Le dauphin blanc a été repéré par les heureux protagonistes d’une sortie aux baleines à Algoa Bay, un trésor de biodiversité marine situé dans la province du Cap-Oriental. « Après 31 ans de croisière en mer dans la baie d’Algoa, je pensais avoir tout vu. Quelle erreur cela s’est avéré être ! », a déclaré Lloyd Edwards, le capitaine du bateau et propriétaire de Raggy Charters – Marine-Eco Cruises, qui a organisé l’excursion, sur Facebook. Près de Lover’s Lane, où se trouvent les grands groupes de grands dauphins de l’Indo-Pacifique – en Afrique du Sud, les groupes peuvent même compter 2 000 spécimens – après avoir intercepté le groupe, il a remarqué la présence inhabituelle. « Soudain, j’ai vu un éclair blanc dans l’eau parmi un groupe d’environ 200 dauphins. C’était un beau veau albinos d’un mètre de long qui avait environ un mois », a commenté Edwards, naturellement excité parce que c’était une sortie spéciale avec ses amis et sa famille pour célébrer le mariage de son fils. Vous pouvez voir de superbes photos dans le post ci-dessous.

Bien qu’Edwards parle de dauphins albinos, il n’y a toujours aucune certitude. Il pourrait en fait s’agir d’un animal souffrant de leucisme, une maladie similaire appelée albinisme incomplet. Dans le leucisme, la fourrure, la peau ou les plumes/plumes des animaux deviennent blanches en raison de l’absence d’une enzyme appelée tyrosinase, qui est liée à la production de mélanine (le pigment qui donne la couleur). Dans l’albinisme, la couleur rose caractéristique des yeux est également déterminée : le manque de pigment dans l’iris, en effet, nous permet d’apercevoir les vaisseaux sanguins derrière lui, d’où la couleur rose. Le petit dauphin de l’Indo-Pacifique a les yeux fermés et il n’est donc pas possible de le déterminer avec certitude. Les animaux albinos étant plus sensibles à la lumière, le petit cétacé pourrait garder les yeux fermés pour cette raison même, mais il n’est pas possible d’en être sûr sans une enquête génétique approfondie. L’albinisme est une « maladie génétique rare caractérisée par une réduction ou une absence congénitale de mélanine dans la peau, les cheveux, les poils et les yeux », comme le précise l’Enfant Jésus, et est caractéristique des animaux vertébrés.

Les animaux atteints de leucisme et d’albinisme sont particulièrement vulnérables, car ils ne peuvent pas se fondre dans leur environnement et sont donc faciles à repérer pour les prédateurs. Ce n’est pas un hasard s’ils atteignent à peine l’âge adulte. Ils sont également plus à risque de maladies de la peau (comme le cancer) et ont un risque plus élevé de défauts de vision. Heureusement, ce sont des problèmes limités pour un cétacé, étant donné qu’il est protégé par le groupe social dans lequel il vit et utilise le biosonar pour capturer ses proies. Cependant, les risques de cancer et de brûlures liés à l’exposition au soleil restent importants. Edwards souligne qu’au cours de nombreuses années d’excursions, ils ont « observé des manchots leucistiques, une baleine à bosse blanche, un dauphin rose et des baleineaux franches australes blancs, mais jamais un véritable albinos ». Cela pourrait en effet être le cas, mais nous n’aurons probablement jamais de confirmation.

