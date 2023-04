iPadOS 17 : ces deux iPad risquent d’être déclarés obsolètes par Apple

À l’approche de la conférence annuelle d’Apple pour les développeurs, la WWDC, des rumeurs sur les futures mises à jour majeures d’iOS et d’iPadOS circulent. La dernière rumeur concerne quels modèles d’iPad ne seront pas compatibles avec iPadOS 17. Selon un tweet d’un compte Twitter, l’iPad de cinquième génération et les deux modèles d’iPad Pro de première génération n’auront pas droit à la nouvelle mise à jour. Ce tweet a ensuite été confirmé par iPhonesoft. Ils ont obtenu la liste des iPads qui ne recevront pas iPadOS 17 d’une source interne à Apple.

Apple pourrait déclarer ces deux iPads obsolètes avec la sortie d’iPadOS 17

Apple a sorti l’iPad de cinquième génération en 2017 et a dévoilé les modèles d’iPad Pro de première génération en 2015. Il n’est pas surprenant que ces modèles ne reçoivent pas la mise à jour. D’autres modèles d’iPad plus anciens peuvent rester compatibles avec iPadOS 17. Cependant, ils peuvent manquer certaines nouvelles fonctionnalités.

La nouvelle mise à jour n’est pas révolutionnaire, mais elle pourrait tout de même faire le buzz. Si Apple est contraint d’autoriser le sideloading, les utilisateurs pourraient installer des applications sans passer par l’App Store. Apple s’y oppose. Cependant, avec la nouvelle réglementation européenne, Apple pourrait n’avoir d’autre choix que de se conformer à cette pratique.

Nous devons encore déterminer les nouvelles fonctionnalités d’iPadOS 17 et comment les utilisateurs les recevront. Certains anciens modèles d’iPad ne seront pas compatibles, et certains peuvent ne pas recevoir toutes les nouvelles fonctionnalités.

Apple interrompt la prise en charge des anciens modèles d’iPad pour encourager les utilisateurs à passer à des appareils plus récents. Il s’agit d’une stratégie courante parmi les entreprises technologiques. Les appareils plus récents sont souvent dotés de fonctionnalités plus avancées et de meilleures performances. Cependant, cela peut être frustrant pour les utilisateurs. Ils ne veulent peut-être pas dépenser de l’argent sur un nouvel appareil juste pour recevoir les dernières mises à jour logicielles. Cela peut également contribuer au problème croissant des déchets électroniques. Les gens jettent ou recyclent souvent les anciens appareils lorsque le fabricant ne les prend plus en charge. Les entreprises doivent tenir compte de l’impact environnemental de leurs produits. Ils devraient encourager les consommateurs à adopter des pratiques durables à mesure que la technologie progresse rapidement.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine