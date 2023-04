Le chaos des coches sur Twitter continue, avec des célébrités décédées et des affirmations de fraude

Juste au moment où nous pensions que le chaos des coches sur Twitter était terminé, alors que Musk a finalement tenu sa promesse de les supprimer des anciens comptes vérifiés, d’autres demi-tours ont été faits…

Musk avait longtemps dit que tous les anciens comptes Twitter vérifiés perdraient leurs coches bleues s’ils ne s’abonnaient pas à Twitter Blue. Pendant longtemps, rien d’autre ne s’est passé, jusqu’à ce que Musk fixe un délai strict au 30 mars. Tous les comptes vérifiés perdraient leur coche bleue à cette date s’ils ne s’abonnaient pas à Twitter Blue. Les entreprises ont également été informées qu’elles devaient payer un abonnement de 1 000 $/mois ou perdre leurs coches d’or.

Alors qu’il semblait considérer cela comme une menace, qui persuaderait les titulaires de comptes vérifiés et les entreprises de s’inscrire, il semble que presque aucun ne l’ait fait.

Cette date limite est arrivée, et… est partie. Rien ne s’est passé. Musk a ensuite fixé une nouvelle date limite au 20 avril. Encore une fois, cependant, je ne connais pas un seul titulaire de compte vérifié qui s’est inscrit à Twitter Blue. Les organisations médiatiques ont également déclaré qu’elles ne s’abonneraient pas.

Mais cette fois, au moins, il a respecté la politique déclarée et presque tous les comptes vérifiés ont perdu leur coche bleue.

Presque toutes. Certains comptes de haut niveau ont conservé leurs coches bleues, bien qu’ils aient confirmé qu’ils n’étaient pas abonnés à Twitter Blue. Musk a par la suite admis qu’il avait payé personnellement ces abonnements.

Plus de comptes de haut niveau ont retrouvé leur coche bleue, leurs propriétaires tweetant à nouveau qu’ils n’étaient pas abonnés à Twitter Blue. L’auteur Neil Gaiman était l’un d’entre eux.

Pour les curieux, je ne suis pas abonné à Twitter Blue. Je n’ai donné mon numéro de téléphone à personne. Quel endroit triste et confus c’est devenu. pic.twitter.com/Ju125xyoUx

Comme le note Engadget, un utilisateur de Twitter a suggéré que l’étiquetage des non-abonnés de cette manière était en fait frauduleux, comme une fausse approbation. Le satiriste @dril a suggéré la raison pour laquelle Musk n’avait pas réalisé cela.

Ce n’était pas tout, cependant, car il semblait que Twitter renvoyait la coche bleue à tous les comptes comptant plus d’un million d’abonnés – chacun portant l’affirmation qu’ils s’étaient abonnés à Twitter Blue – y compris ceux qui auraient des difficultés. en souscrivant.

De plus, les comptes qui appartenaient autrefois à , et , des célébrités décédées bien avant la prise de contrôle de Twitter par Musk, ont également été revérifiées au cours du week-end. Le même message apparaît si vous cliquez sur l’une des coches bleues associées à ces comptes. « Ce compte est vérifié car ils sont abonnés à Twitter Blue et ont vérifié leur numéro de téléphone. »