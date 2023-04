La date de lancement de la PlayStation 5 Pro est enfin dévoilée !

En 2017, Sony a publié une version améliorée de sa populaire console PlayStation 4, appelée PS4 Pro. Cette nouvelle console était capable d’exécuter et de jouer à tous les jeux originaux de la PS4, mais avec des performances et des graphismes améliorés. Cette décision a été suivie par Microsoft, qui a publié sa propre console mise à niveau, la Xbox One X, un an plus tard.

Des rumeurs suggèrent qu’une PlayStation 5 Pro est en cours de développement pour une sortie en 2024

Maintenant, un peu plus de deux ans après la sortie de la console de nouvelle génération PlayStation 5, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Sony envisageait de sortir une version améliorée de la PS5, similaire à la PS4 Pro. De nombreux rapports ont affirmé que Sony développe actuellement un nouveau modèle de console PS5 avec un « lecteur optique externe », mais sans aucune mise à niveau des performances.

Cependant, selon les dernières informations du site Insider Gaming, Sony aurait peut-être entamé le plan de recherche et développement de la console PS5 Pro. Bien que les détails de cette version améliorée de la console soient encore inconnus, elle devrait être encore améliorée pour de meilleures performances et graphismes, similaires à la PS4 Pro. Des brevets récents suggèrent que Sony développe des méthodes pour améliorer le rendu des techniques de ray tracing, qui pourraient potentiellement être utilisées dans la PS5 Pro.

Le site Web Insider Gaming a révélé que Sony pourrait sortir la PS5 Pro fin 2024. C’est exactement quatre ans après la sortie de la console PS5 d’origine. Si cela est vrai, cela pourrait signifier que la génération du jeu est à mi-chemin. Les joueurs devront peut-être attendre au moins 2028 pour la sortie de la console de nouvelle génération, la PS6.

Les médias ont affirmé que les équipes de développement de jeux avaient reçu des kits de développement pour la PS5 Pro et la Xbox Series X mise à niveau de Microsoft. Cependant, ces affirmations n’ont été confirmées par aucune source officielle.

Sony prévoit de dévoiler une PS5 Pro en 2024

La possibilité d’une console PS5 Pro est un sujet brûlant dans le monde du jeu. Des rumeurs et des spéculations circulent à son sujet. Si Sony sort une console mise à niveau, elle pourrait suivre le modèle de la PS4 Pro. Cela indique de meilleures performances et de meilleurs graphismes sans obliger les joueurs à passer entièrement à une nouvelle console. Cependant, les joueurs devraient considérer toutes ces rumeurs avec scepticisme jusqu’à ce que Sony fasse une annonce officielle.

Sony envisage peut-être une console améliorée en raison de la concurrence croissante dans l’industrie du jeu. Des entreprises rivales comme Microsoft et Nintendo innovent constamment et lancent de nouveaux matériels. Sony peut ressentir le besoin de suivre le rythme afin de maintenir sa position sur le marché.

La technologie progresse toujours. Ce qui est à la pointe aujourd’hui pourrait bientôt devenir obsolète. En lançant une console mise à niveau, Sony peut suivre les dernières technologies. Cela pourrait offrir une meilleure expérience de jeu à leurs clients.

Cependant, les inconvénients potentiels de la sortie d’une console mise à niveau suscitent également des inquiétudes. Une console améliorée pourrait créer un fossé entre les joueurs. Ceux qui peuvent se permettre de mettre à niveau auraient accès à de meilleures fonctionnalités. Ceux qui n’ont pas les moyens de se mettre à niveau seraient à la traîne, ce qui entraînerait une base de joueurs fragmentée. Certains joueurs peuvent également se sentir frustrés s’ils ont récemment acheté la PS5 d’origine. Et ensuite, vous devez passer à la version Pro pour accéder aux dernières fonctionnalités.

Dans l’ensemble, la possibilité d’une console PS5 Pro soulève de nombreuses questions et considérations pour l’industrie du jeu. Une console améliorée pourrait améliorer l’expérience de jeu de certains joueurs. Cependant, cela pourrait également créer des défis et des frustrations pour les autres. Seul le temps nous dira si Sony sortira réellement une console améliorée. Si Sony décide de sortir une console améliorée, la réponse de la communauté des joueurs est encore inconnue.

