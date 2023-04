Alphabet, qui supprime les emplois et les coûts, a donné au PDG Sundar Pichai 226 millions de dollars l’année dernière

WTF ? ! Sundar Pichai a reçu l’année dernière une énorme rémunération totale de 226 millions de dollars en tant que directeur général d’Alphabet, ce qui en fait l’un des meilleurs salariés de l’industrie technologique. La nouvelle que le patron gagne plus de 800 fois le salaire médian des employés sera probablement une pilule amère à avaler pour les 12 000 personnes qu’Alphabet licencie.

Le dépôt de titres d’Alphabet vendredi a montré que 218 millions de dollars sur la rémunération de 226 millions de dollars de Pichai en 2022 se présentaient sous la forme d’une attribution triennale d’actions. L’argent comprenait également un salaire annuel de 2 millions de dollars et 6 millions de dollars pour la sécurité personnelle. Ce dernier chiffre est sans aucun doute élevé, mais il reste inférieur à la moitié des 14 millions de dollars que Meta donne à Mark Zuckerberg pour sa sécurité.

Le dossier a montré que d’autres hauts dirigeants de Google et Alphabet ont reçu environ 22 à 35 millions de dollars en actions annuelles l’année dernière. Lorsque Pichai a annoncé les suppressions d’emplois d’Alphabet il y a quelques mois, il a déclaré que les cadres supérieurs de l’entreprise recevraient des primes inférieures dans le cadre des mesures de réduction des coûts. Le Financial Times écrit que les plus hauts dirigeants de l’entreprise ont reçu 775 000 $ de moins en salaire pour 2022.

Seuls huit directeurs généraux d’entreprises publiques ont reçu plus de rémunération que Pichai l’année dernière. C’est une gifle pour les 6% des effectifs d’Alphabet qui sont licenciés. En Suisse, les employés de Google ont organisé un débrayage pour protester contre les licenciements, tandis que ceux qui restaient ont proposé d’accepter des réductions de salaire afin que leurs collègues puissent conserver leur emploi – Google a refusé d’envisager une telle action. Les travailleurs de l’entreprise à Londres ont également organisé un débrayage au sujet des licenciements ce mois-ci.

Ce qui est également surprenant dans la compensation massive de Pichai, c’est que Google a mis en œuvre certaines des mesures de réduction des coûts les plus extrêmes jamais vues. En février, un certain nombre d’employés ont été informés qu’ils devraient partager leur bureau avec quelqu’un d’autre, ce qui réduirait la quantité d’espace immobilier que l’entreprise paie.

D’autres mesures sont intervenues plus tôt ce mois-ci lorsque Google a déclaré qu’il réduisait les cours de fitness des employés, les agrafeuses, le ruban adhésif, les heures d’ouverture des cafés et même la fréquence à laquelle il remplace les ordinateurs portables des employés. Peut-être que Pichai pourrait leur acheter quelques cahiers de sa propre poche ?

