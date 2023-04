Concept imagine la conception de l’application « Journal » d’iOS 17

Un rapport publié vendredi a suggéré qu’iOS 17 inclura pour la première fois une toute nouvelle application de journalisation. On dit que l’application présente une intégration profonde avec d’autres applications et fonctionnalités iPhone. Un nouveau concept de Parker Ortolani jette un œil à ce à quoi cette application pourrait ressembler dans iOS 17…

L’application de journalisation d’iOS 17

Le rapport de vendredi est venu du Wall Street Journal, indiquant qu’Apple espère que l’application de journalisation dédiée « permettra aux utilisateurs de compiler leurs activités quotidiennes dans le cadre de ses efforts sur le marché des technologies de santé mentale et physique ».

En plus des fonctionnalités de journalisation traditionnelles, l’application serait liée à d’autres applications et services Apple. Peut-être le plus intéressant, l’application sera capable de « détecter la proximité physique d’un utilisateur avec d’autres personnes » pour faire la distinction entre les amis en dehors du travail et les collègues.

« L’application analysera le comportement des utilisateurs pour déterminer à quoi ressemble une journée typique, y compris le temps passé à la maison par rapport à d’autres, et si une certaine journée comprenait quelque chose en dehors de la norme », explique le rapport. Apple, bien sûr, fera tout cela en gardant à l’esprit la confidentialité et en utilisant l’intelligence de l’appareil.

À quoi pourrait ressembler l’application de journalisation d’Apple

Suite au rapport du WSJ vendredi, Parker Ortolani a créé un concept imaginant à quoi pourrait ressembler une application « Apple Journal » dans iOS 17.

« Je le vois comme une combinaison de notes et de santé », explique Parker. « Les méditations et les réflexions vivent ici sur iPhone. Il trouverait intelligemment des moyens de vous aider à vous sentir mieux. Et vous pouviez trier vos journaux en différentes catégories.

Dans le concept, vous pouvez voir à quoi l’application pourrait ressembler sur iPhone en plus d’Apple Watch. Il existe différentes catégories pour les types de journaux, la synchronisation iCloud, etc.

Personnellement, je suis ravi de voir à quoi pourrait ressembler une application de journalisation Apple dans iOS 17. J’espère que cela arrivera sur le Mac, ainsi que sur l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch. Pour moi, le Mac est une bien meilleure plate-forme pour s’asseoir et écrire des entrées de texte plus longues que l’iPhone ou l’iPad.

Les fonctionnalités de renseignement décrites par le rapport du WSJ sont particulièrement intéressantes. Ces types d’intégrations avec le matériel iPhone et d’autres applications Apple sont ce qui peut aider à différencier l’application de journalisation d’Apple de la concurrence. Qu’en penses-tu? Utiliseriez-vous une application de journalisation Apple ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

