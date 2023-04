Apple fait passer la course à pied au niveau supérieur : le mode piste de course s’étend à toute l’Europe

Les utilisateurs peuvent désormais utiliser une Apple Watch pour enfin courir sur une piste ! Apple a activé le « mode piste de course » précédemment publié pour plus de pays, dont la France, la France et les Pays-Bas. Lorsque vous entrez dans une piste, le mode piste de course d’Apple reconnaît immédiatement les voies et la piste. Il fixe ensuite la piste GPS et la distance à la piste elle-même. Courir en mode piste produit généralement des cartes GPS sans faille, même jusqu’à la voie précise dans laquelle vous avez couru (quel que soit l’horloger). De plus, il fournit généralement un rythme de course plus constant sur la piste (car les courbes de la piste peuvent être difficiles pour le GPS) et fournit fréquemment des longueurs extrêmement précises jusqu’à la ligne elle-même.

Apple a utilisé les données Apple Maps au lieu d’un algorithme d’apprentissage, c’est ainsi que toutes les autres marques de montres identifient une piste de course. Cela indique qu’il n’est accessible que dans les pays et territoires spécifiquement autorisés par Apple. En conséquence, les ajouts de ce cycle le plus récent incluent désormais la France, la France et les Pays-Bas.

Liste des pays prenant en charge ce mode

Vous trouverez ci-dessous une liste des différentes nations et le mois où ils ont rejoint le mode piste de course Apple

Australie (février 2023)

Allemagne (février 2023)

Canada (février 2023)

France (avril 2023)

Italie (février 2023)

Pays-Bas (avril 2023)

France (avril 2023)

Royaume-Uni (février 2023)

États-Unis (Lancement – ​​décembre 2022)

L’avantage de la méthode d’Apple est qu’elle commence à fonctionner dès que vous entrez sur la piste (littéralement, dès que vous entrez sur la surface de la piste, elle le remarque). Cela contraste avec d’autres entreprises qui exigent que vous fassiez environ deux circuits avant qu’il ne «s’enclenche» sur cette piste. D’un autre côté, l’inconvénient de la stratégie d’Apple est qu’elle est strictement limitée à un petit nombre de pays qu’Apple a activés si l’on considère le monde entier. Comme beaucoup l’ont découvert, lorsque les utilisateurs essaient de courir sur quatre pistes distinctes, même dans les pays où il est activé, il se peut qu’ils ne les trouvent pas tous.

On peut affirmer que la combinaison des deux est en fait la meilleure ligne de conduite : pour les pays ayant accès aux cartes, mais un algorithme d’apprentissage pour toutes les autres nations. En fait, en utilisant ces informations basées sur un algorithme, on pourrait même créer une base de données de pistes (en particulier avec des entreprises comme Garmin, qui télécharge toutes ses données sur la plate-forme Garmin Connect).

Quoi qu’il en soit, DC Rainmaker l’a essayé au cours des deux derniers jours. Rien n’a changé depuis son lancement, bien que les versions bêta les plus récentes aient quelques ajustements mineurs supplémentaires. Il vous demandera de sélectionner une voie comme précédemment, et il sait même combien de voies vous avez par piste.

Mode piste de course Apple

Le mode Running Track d’Apple est une nouvelle fonctionnalité introduite dans watchOS 8, conçue pour offrir aux coureurs une expérience de course améliorée. La fonctionnalité utilise le GPS intégré sur l’Apple Watch pour suivre le parcours de course de l’utilisateur et fournit des données en temps réel sur sa progression. Cet essai discutera des avantages du mode Running Track d’Apple et comment il peut aider les coureurs à atteindre leurs objectifs de fitness.

Avantages du mode Apple Running Track

1. Des données précises

L’un des principaux avantages du mode Running Track est qu’il fournit aux coureurs des données précises sur leurs performances de course. Cette fonction suit la distance parcourue, le rythme et le temps pris, permettant au coureur de suivre sa progression et de faire les ajustements nécessaires. Les données collectées peuvent également être consultées après la course pour mieux comprendre les domaines dans lesquels le coureur doit s’améliorer. L’Apple Watch fournit également un retour audio pendant la course. Il alerte le coureur lorsqu’il a parcouru une certaine distance ou atteint une étape particulière. Cette rétroaction aide à garder le coureur motivé et concentré sur ses objectifs.

2. Fixez des objectifs et surveillez les progrès

Un autre avantage du mode Running Track est qu’il permet aux coureurs de se fixer des objectifs. Ils peuvent également suivre leurs progrès vers leur réalisation. L’Apple Watch offre la possibilité de définir une distance, un rythme ou un temps cible pour la course. Une fois l’objectif défini, la montre suivra les progrès et fournira des commentaires. Les commentaires portent sur la proximité du coureur avec la réalisation de son objectif. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les coureurs qui s’entraînent pour un événement spécifique ou qui essaient d’améliorer leurs performances.

3. Chemin de course

Le mode Running Track fournit également aux coureurs une carte de leur parcours de course. Cela peut être utile pour ceux qui aiment explorer de nouveaux itinéraires. La carte montre l’emplacement actuel du coureur et l’itinéraire qu’il a emprunté. Cela facilite la navigation et évite de se perdre. La carte peut également être utilisée pour suivre les progrès et planifier les futures courses. Les coureurs peuvent voir quels itinéraires ils ont empruntés et où ils doivent aller ensuite.

4. Restez en sécurité pendant la course

Enfin, le mode Running Track peut aider les coureurs à rester en sécurité pendant la course. La fonctionnalité comprend une fonction SOS qui peut être activée en appuyant sur le bouton latéral de l’Apple Watch. Cette fonction envoie une alerte aux services d’urgence et partage avec eux la position du coureur. Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile pour les coureurs qui courent seuls ou dans des zones où la couverture téléphonique est limitée.

Conclusion

Le mode Running Track d’Apple est une excellente fonctionnalité qui peut aider les coureurs à atteindre leurs objectifs de fitness. Il fournit des données précises sur les performances de course et permet aux coureurs de se fixer des objectifs et de suivre leurs progrès. Il fournit également une carte du parcours de course et aide les coureurs à rester en sécurité pendant la course. Grâce à cette fonctionnalité, les coureurs peuvent améliorer leur expérience de course et faire passer leur forme physique au niveau supérieur.

