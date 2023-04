La rumeur corrobore que ces iPads perdront la compatibilité iPadOS 17

Nous avons obtenu une deuxième prédiction sur ce que les iPad perdront en compatibilité lorsque Apple publiera sa prochaine mise à jour logicielle majeure cette année. Provenant d’une source fiable, les dernières informations corroborent une rumeur précédente. Voici un aperçu de la compatibilité attendue des appareils iPadOS 17 et des trois iPads qui seront probablement abandonnés.

Début avril, nous avons vu notre première rumeur sur ce que les iPhones et les iPad perdraient en charge avec iOS 17 et iPadOS 17. Elle provenait d’un compte Twitter anonyme qui a correctement prédit des détails sur les mises à jour logicielles d’Apple dans le passé.

Maintenant, iPhoneSoft a partagé qu’il avait entendu une source chez Apple parler de la compatibilité iPadOS 17 et cela correspond à la première rumeur.

Pour un certain contexte, à la fin de 2021, iPhoneSoft a correctement prédit qu’Apple abandonnerait la prise en charge de l’iPhone SE et de l’iPhone 6 de première génération avec iOS 16 (bien que le rapport d’origine n’inclue pas l’iPhone 7 qui a également été abandonné l’automne dernier ). iPhoneSoft a également correctement signalé la compatibilité iOS 13 et iOS 14 à l’avance.

Les iPad perdent la compatibilité iPadOS 17

Voici les trois iPads qui, selon les rumeurs, seraient coupés par iPadOS 17 :

iPad 5e génération

iPad Pro 9,7 pouces 1re génération

iPad Pro 12,9 pouces 1re génération

iPad avec compatibilité iPadOS 17

Et voici les iPads censés conserver la prise en charge d’iPadOS 17 :

iPad Air 3e génération et versions ultérieures

iPad 6e génération et versions ultérieures

iPad mini 5e génération et versions ultérieures

iPad Pro 2017 et versions ultérieures

Une autre chose à garder à l’esprit, même si les iPad à partir de 2017 devraient être compatibles avec iPadOS 17, les appareils plus anciens ne prennent généralement pas en charge toutes les dernières fonctionnalités et capacités fournies avec le logiciel le plus récent.

Pendant ce temps, pour l’iPhone, il existe des rapports contradictoires. La première rumeur que nous avons vue indiquait que trois iPhones perdraient la prise en charge d’iOS 17, tandis qu’une deuxième rumeur indiquait que tous les iPhones pouvant exécuter iOS 16 pourront exécuter iOS 17. En savoir plus dans notre couverture complète :

