Bluesky obtient la modération et d’autres nouvelles fonctionnalités, mais vous avez toujours besoin d’une invitation

Bluesky est le nouveau réseau social qui est venu comme une autre alternative à Twitter. Soutenu par Jack Dorsey, co-fondateur et ancien PDG de Twitter, il a été lancé en tant que « bêta privée » plus tôt cette année. Plus récemment, Bluesky a été mis à jour avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, y compris la modération de contenu. Mais vous avez toujours besoin d’une invitation pour le rejoindre.

Juste après la sortie de Bluesky sur l’App Store, j’ai été invité à le tester et j’ai écrit mes premières impressions ici sur Netcost-security.fr. Depuis, le projet a considérablement évolué, même s’il ne semble pas encore prêt pour le public.

Bluesky ajoute de nouvelles fonctionnalités, mais reste uniquement sur invitation

Dans sa dernière mise à jour, Bluesky a ajouté Thread Muting, afin que vous puissiez désactiver les notifications des conversations dans lesquelles vous avez été mentionné. Il y a quelques jours, Bluesky a été mis à jour avec la modération de contenu pour la première fois. Les utilisateurs peuvent désormais signaler une publication comme spam, contenu haineux, violation des droits d’auteur ou illégal.

Dorsey a dit un jour que des plates-formes comme Twitter ne devraient pas avoir autant de pouvoir « pour décider quels utilisateurs et communautés pourraient s’exprimer et qui serait responsable de la modération de ce contenu ». On ne sait cependant pas comment Bluesky gère ces rapports.

Depuis que j’ai écrit mon dernier article, certaines de mes plaintes concernant Bluesky ont été traitées. L’interface a été peaufinée, l’intégration des nouveaux utilisateurs a été rendue encore plus facile, et il existe maintenant une version Web bêta et une application Android. En revanche, les notifications semblent toujours cassées.

Mais peut-être que la plus grande nouvelle pour Bluesky est le fait que les utilisateurs peuvent désormais inviter d’autres personnes à rejoindre le réseau social. Bien qu’il reste uniquement sur invitation, tout utilisateur disposant d’un compte sur la plate-forme peut désormais inviter plus de personnes. Auparavant, vous deviez obtenir un code d’un des développeurs travaillant sur Bluesky.

Il veut devenir un remplaçant de Twitter

L’équipe Bluesky essaie toujours de remplacer Twitter par une idée très similaire. La plateforme fait le buzz sur le web depuis son lancement, mais il est difficile de dire si les utilisateurs resteront intéressés après un certain temps.

Bluesky est disponible gratuitement sur l’App Store. Il nécessite un iPhone exécutant iOS 13 ou une version ultérieure. L’application n’a pas de versions iPad ou Mac.

