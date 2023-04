Apple « vole » des applications tierces plus petites – braconnant leur personnel et leur technologie

Depuis plusieurs années, Apple est au centre de l’test et continue de faire face à de nombreuses affaires judiciaires. Beaucoup de ses problèmes sont centrés sur ses politiques concernant la façon dont il traite les applications dans son store. Ces derniers temps, Apple a étendu une sorte de branche d’olivier aux développeurs et autres partenaires. Cependant, Apple ne le fait pas parce qu’il le veut, il le fait principalement à cause de la nouvelle législation européenne. Sur différents fronts, il semble que de nouvelles lois de l’UE ciblent Apple. Cependant, l’UE a clairement déclaré qu’elle n’avait aucun problème avec Apple. Il veut seulement s’assurer qu’il y a une saine concurrence sur le marché et non un marché monopolistique.

Malgré la branche d’olivier qu’Apple étend, de nombreuses applications ne l’ont pas. Dans un rapport récent, certains acteurs majeurs affirment que la branche d’olivier lancée par Apple est le « baiser de la mort ». Les partenaires potentiels et anciens d’Apple ont accusé Apple de copier leurs idées. Cependant, Apple a toujours mis en place une défense solide. Il prétend qu’il s’agit d’une grande entreprise qui utilise une technologie unique, elle n’a donc pas à copier une entreprise.

Apple paralyse de nombreuses applications tierces

Ce comportement d’Apple a été révélé par les médias dès 2019. Apple débauchera le personnel et la technologie de petits rivaux potentiels. Il intégrera également les idées de développeurs tiers et rendra les applications tierces « sans tête ».

Le terme « sherlock » fait spécifiquement référence au comportement d’Apple consistant à « copier les idées d’autres sociétés ». L’origine du terme est également intéressante. Il est apparu pour la première fois sur Apple il y a environ deux décennies. La société a lancé un produit logiciel appelé « sherlock » pour aider les utilisateurs à trouver des fichiers et à effectuer des recherches sur Internet sur leurs ordinateurs Mac. Mais après que d’autres entreprises aient créé plus de fonctionnalités – des applications Watson riches, Apple a mis à jour l’application Sherlock avec bon nombre des mêmes fonctionnalités. En conséquence, « sherlock » est devenu le pronom exclusif pour « plagiat et imitation » d’Apple des idées d’autres entreprises.

Auparavant, Tech Crunch avait fait un inventaire de l’application « sherlock » d’Apple lors de la WWDC en 2022. Voici une liste partielle des logiciels :

Camo : permettant aux utilisateurs d’utiliser l’iPhone comme webcam, Apple a ensuite introduit la fonctionnalité de continuité.

Klarna, Clearpay et d’autres applications : Apple a ensuite lancé le service Apple Pay Later.

Remove.bg : Apple a lancé la fonctionnalité Visual Lookup.

Applications telles que MyTherapy, Pillbox, etc. : Apple a lancé une fonction d’enregistrement/rappel de médicaments.

Des applications comme FigJam de Figma : Apple a mis à jour l’application de collaboration Freefrom.

Oura, Whoop, et plus : Apple a ajouté le suivi du sommeil à watchOS.

Cas d’Apple avec d’autres marques centrées sur le vol d’idées

Les accusations selon lesquelles Apple a volé des idées à des applications tierces plus petites existent depuis plusieurs années. Ces problèmes montrent les préoccupations des petits développeurs concernant la concurrence avec les grandes entreprises. Il y a aussi un manque de fair-play au sein de la communauté de développement d’applications.

1. Hé

En 2020, l’application de messagerie « Hey » a accusé Apple d’avoir volé son idée d’application et de l’utiliser dans sa propre application de messagerie. Hey a affirmé que l’application de messagerie d’Apple avait un ensemble de fonctionnalités et une conception similaires à sa propre application. Hey a également affirmé que les politiques d’Apple pour son App Store étaient anti-concurrentielles. Dans son rapport, il affirme qu’Apple place ses propres applications sur celles de développeurs tiers.

2. Tuile

Un autre exemple est l’application « Tile », qui a accusé Apple d’utiliser une fonctionnalité similaire dans son application « Find My ». Tile propose des dispositifs de suivi compatibles Bluetooth qui peuvent être attachés à des clés, des sacs ou d’autres objets personnels. La société affirme que l’application « Find My » d’Apple est très similaire dans sa fonction aux propres dispositifs de suivi de Tile. Tile a également accusé Apple d’utiliser sa plateforme pour favoriser ses propres produits par rapport à ceux de Tile.

3. Epic Games contre Apple

Une bataille juridique en cours est celle entre Epic Games et Apple. Epic Games, le créateur du jeu populaire Fortnite, a intenté une action en justice contre Apple en août 2020. Epic affirme que la politique de l’App Store d’Apple était anticoncurrentielle et que l’entreprise abusait de son pouvoir de monopole. Il a également accusé Apple de favoriser injustement ses propres applications par rapport à celles de développeurs tiers.

4. Spotify

Un autre exemple d’entreprise accusant Apple de concurrence déloyale est Spotify. Spotify a accusé Apple d’utiliser son App Store pour favoriser son propre service de streaming musical, Apple Music, par rapport au service de Spotify. Spotify a également accusé Apple de facturer des frais élevés pour les achats intégrés et d’utiliser sa plate-forme pour limiter la capacité des développeurs tiers à concurrencer les propres applications d’Apple. Les accusations de Spotify ont conduit à une enquête antitrust en cours par l’UE, qui vérifie si Apple abuse de son pouvoir de marché pour restreindre injustement la concurrence.

La réponse d’Apple

Apple se défend en déclarant qu’il a toujours été un chef de file en matière d’innovation et qu’il possède bon nombre de ses propres technologies. Apple a également déclaré qu’il respecte les droits de propriété intellectuelle d’autrui. La société affirme également disposer d’un processus robuste pour examiner et approuver les applications dans son App Store. Cependant, malgré la défense d’Apple, de nombreux développeurs restent préoccupés par les politiques et pratiques de l’entreprise. Certains développeurs ont même intenté une action en justice contre Apple. Ils affirment que les politiques de l’entreprise sont anticoncurrentielles et violent les lois antitrust.

Conclusion

Les rapports selon lesquels Apple a volé des idées à de petites applications tierces sont en cours depuis plusieurs années. Ces problèmes montrent les inquiétudes de nombreuses personnes concernant la concurrence avec les grandes marques et le manque d’équité dans l’industrie. Alors qu’Apple se défend contre ces problèmes, de nombreuses personnes s’inquiètent de la politique et des pratiques d’Apple. Certains acteurs ont même intenté une action en justice contre Apple, et des litiges en cours, comme l’affaire entre Epic Games et Apple. À première vue, de tels rapports ne vont pas disparaître de si tôt. Apple est une très grande entreprise et utilise beaucoup de technologie. Ainsi, il continuera probablement à avoir ces problèmes de temps en temps.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine