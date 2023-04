Les appareils domestiques intelligents ont toujours été considérés comme des haut-parleurs sophistiqués. Il a un assistant vocal pour parler et émettre des commandes et la possibilité de se connecter à Internet et de répondre à toutes les questions que vous lui lancez. Et comme il a un haut-parleur similaire à un téléphone mais fort, les utilisateurs peuvent également demander au haut-parleur de jouer de la musique ou de jouer la musique manuellement sur le Nest Mini. Voici comment utiliser Google Nest Mini comme haut-parleur Bluetooth.

Beaucoup de gens ont acheté le mini haut-parleur intelligent Google Nest simplement parce que c’est un petit haut-parleur compact qui se place facilement n’importe où et surtout il a Google Assistant et toutes les bonnes intégrations Google qui l’accompagnent. Si vous faites partie de ces personnes qui ont le Google Nest Mini qui traîne quelque part en train de ramasser de la poussière, il est temps de le ressortir et de l’utiliser comme haut-parleur Bluetooth. Comment? Eh bien, vous devrez lire notre guide pour savoir comment.

Comment utiliser Google Nest Mini comme haut-parleur Bluetooth

Voyons maintenant ce dont vous aurez besoin pour utiliser votre Google Nest Mini comme une enceinte Bluetooth classique.

Conditions préalables

Google Nest Mini

Androïd ou iPhone

Application Google Home

Utiliser Nest Mini comme haut-parleur Bluetooth avec un appareil mobile

Voyons maintenant les étapes à suivre pour connecter votre téléphone portable au Google Nest Mini afin d’utiliser le Minin comme haut-parleur Bluetooth.

Connectez votre Google Nest Mini à une source d’alimentation.

Téléchargez l’application Google Home sur votre Android ou iPhone. Maintenant, appuyez sur la vignette Nest Mini. Appuyez sur l’icône Paramètres disponible dans le coin supérieur droit, puis sur Audio. Sur la page Audio, sélectionnez Périphériques Bluetooth couplés. Enfin, appuyez sur Activer le mode de couplage. Les voyants clignotent sur votre Nest Mini. Sur votre appareil mobile, ouvrez Paramètres et ouvrez les paramètres Bluetooth. Activez Bluetooth et recherchez le Google Nest Mini. Une fois que vous avez trouvé votre Google Nest Mini, appuyez dessus. Maintenant, ouvrez le lecteur multimédia à partir duquel vous souhaitez lire des chansons. Alternativement, vous pouvez également utiliser des commandes vocales pour demander à Google Assistant de lire une chanson à partir de n’importe quel service de diffusion de musique dédié installé sur votre appareil mobile.

conclusion

Ceci conclut le guide sur l’utilisation de Google Nest Mini en tant que haut-parleur Bluetooth. Cela vous aide à réutiliser le haut-parleur intelligent et à éviter les achats inutiles pour un haut-parleur Bluetooth dédié. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.