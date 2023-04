Voici comment voir la santé de la batterie de l’iPad et quand devriez-vous envisager un remplacement ?

L’iPhone et le Mac offrent tous deux un accès facile pour voir nativement l’état de la batterie, mais il est intéressant de noter qu’Apple n’a pas rendu la même chose disponible pour l’iPad. Que vous soyez curieux de connaître l’état de votre batterie ou que vous ayez des problèmes avec la durée de vie de la batterie de l’iPad, il est toujours possible de vérifier par vous-même. Voyons comment voir la santé de la batterie de l’iPad et les cycles de charge, des conseils sur le moment où il est temps d’obtenir un remplacement, les attentes en matière de cycle de charge, et plus encore.

iOS 16 comporte une section « Santé et charge de la batterie » dans les paramètres qui permet de voir facilement la capacité actuelle de la batterie de l’iPhone (santé). Et il est facile de vérifier la santé de la batterie et les cycles de charge d’un MacBook dans les paramètres système et le rapport système. Cependant, Apple n’a pas apporté cela à iPadOS – du moins pour le moment.

Alors que faire? Apple peut vous indiquer l’état de la batterie et le nombre de cycles de charge si un technicien exécute des diagnostics sur votre appareil, mais il est assez facile de voir les détails de l’état de la batterie de l’iPad à la maison.

Comment voir la santé de la batterie de l’iPad

Mes deux applications tierces préférées pour voir la santé de la batterie de l’iPad et bien plus encore sont CoconutBattery 3 et iMazing 2 (les deux proposent des versions gratuites et payantes) Après avoir installé l’une de ces applications, branchez votre iPad sur votre Mac (ou PC) Dans CoconutBattery, cliquez sur « Appareil iOS » dans le coin supérieur droit, avec iMazing 2, cliquez sur l’icône de la batterie dans le coin inférieur droit Vous verrez maintenant l’état de la batterie de votre iPad, le nombre de cycles de charge, etc. Il existe un moyen détourné de le voir caché dans les paramètres iPadOS, mais il ne s’agit que de la capacité maximale (état de la batterie) – pas de nombre de cycles de charge ni d’autres spécificités. Consultez ce fil Reddit pour savoir comment procéder.

Il existe des applications iPad comme Battery Life – vérifier les durées d’exécution qui offrent des fonctionnalités similaires, mais je pense que CoconutBattery et iMazing offrent la meilleure expérience.

Voici à quoi ressemble le processus dans CoconutBattery :

Et voici à quoi cela ressemble dans iMazing :

Quand faut-il remplacer une batterie d’iPad ?

TL; DR : Lorsque votre batterie est tombée en dessous de 80 % de sa capacité d’origine, vous pouvez envisager de la remplacer. C’est alors que vous remarquerez que sa capacité à tenir une charge diminue. Cependant, vous pouvez continuer à utiliser votre iPad avec une capacité inférieure à celle-ci – vous n’aurez qu’à voir une durée d’exécution réduite. Apple affirme que les batteries de l’iPad sont « conçues pour conserver jusqu’à 80 % de leur capacité d’origine à 1 000 cycles de charge complets ».



Si vous êtes aux États-Unis, le remplacement des batteries iPad défectueuses est couvert par la garantie incluse d’un an ou par AppleCare (deux ans).

Si vous n’êtes plus sous garantie et/ou si vous avez simplement une batterie usée suite à une utilisation normale, Apple facture jusqu’à 179 $ pour le remplacement de la batterie de l’iPad.

Vous pouvez lire plus de détails sur les attentes de la batterie de l’iPad dans le document d’assistance d’Apple. Merci d’avoir lu notre guide sur la façon de voir la santé de la batterie de l’iPad !

