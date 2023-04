L’appareil photo Xiaomi Mix Fold 3 fera sensation parmi les pliables

Avec le lancement du Vivo X Fold2, nous pouvons dire que nous avons enfin le premier produit phare pliable « 2023 ». Après tout, c’est le premier pliable à apporter le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Par conséquent, il sera en concurrence avec les grands de Samsung. Maintenant que le téléphone est une réalité, les yeux se tournent vers la prochaine grande chose de Xiaomi – le Xiaomi Mix Fold 3. La marque chinoise a récemment organisé un grand événement pour découvrir le Xiaomi 13 Ultra. Maintenant, il devrait se concentrer sur son prochain pliable. Les premières fuites sont là et, apparemment, le Xiaomi Mix Fold 3 apportera un excellent appareil photo.

Xiaomi Mix Fold 3 apportera un appareil photo avancé, une résistance à l’eau, etc.

Le Xiaomi Mix Fold 3 est le dernier appareil dont les spécifications ont été exposées par Tipster Digital Chat Station. Source fiable confirme la présence du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour le téléphone. D’ailleurs, il précise qu’il ne faut pas retenir son souffle pour une sortie dans les prochains mois. Le pliable n’apparaîtra que dans la seconde moitié de 2023. Cela indique n’importe où entre juillet et décembre, mais nous avons de bonnes raisons de croire en une sortie au troisième trimestre. Cette année, Xiaomi n’apportera pas de produits phares de la série S mis à niveau. En d’autres termes, il n’y aura pas de Xiaomi 13S, 13S ou 13S Ultra. Le Xiaomi Mix Fold 3 occupera probablement l’écart pour les sorties au troisième trimestre 2023.

Le pronostiqueur déclare que le Mix Fold 3 apportera une caméra périscope et disposera également d’un corps étanche. Avec l’utilisation d’un objectif périscope, nous pouvons nous attendre à une sorte de zoom avancé avec le pliable. Jusqu’à présent, les pliables ont tendance à être inférieurs aux produits phares ordinaires en ce qui concerne l’appareil photo. Cependant, cela commence à changer. Les marques doivent couper quelques coins afin de rendre le prix de ces appareils complexes plus raisonnable, mais il semble qu’elles soient enfin en mesure d’apporter plus d’avancées en matière d’appareil photo. Bien sûr, nous nous attendons à ce que le Xiaomi Mix Fold 3 bénéficie également du réglage Leica. Une fois que l’Oppo Find N3 est sur le point d’apporter le réglage Hasselblad et que le Vivo X Fold2 a des optiques ZEISS, Xiaomi mettra probablement ses armes sur la table.

Espérons que Mix Fold 3 éclatera enfin la bulle et échappera à la Chine vers les marchés internationaux.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine