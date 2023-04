Asus lance le Zenbook S 13 OLED, l’ordinateur portable OLED 13,3 pouces le plus fin au monde

En bref : Asus a annoncé ce qu’il prétend être l’ordinateur portable équipé d’OLED de 13,3 pouces le plus mince au monde. Le nouveau Zenbook S 13 OLED (UX5304) est doté d’un écran Lumina OLED de 13,3 pouces 2,8K (2 880 x 1 880) certifié Dolby Vision et VESA DisplayHDR True Black 500. Il offre une luminosité maximale de 550 nits et couvre 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 avec un rapport écran/corps de 85 %.

Le dernier né d’Asus peut être configuré avec un processeur Intel Core i7-1355U avec 32 Go de mémoire LPDD5 intégrée et jusqu’à un disque SSD PCIe Gen4 de 1 To. Les autres équipements incluent des graphiques Intel Iris Xe, une connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 et une batterie de 63 Wh. Selon Asus, une session de charge rapide de 49 minutes peut recharger la batterie jusqu’à 70 %.

Côté port, vous obtenez deux ports Thunderbolt 4 Type C, un port USB 3.2 Gen 2 Type A, un HDMI 2.1 (TMDS) et une seule socket audio combo 3,5 mm. Les deux haut-parleurs intégrés sont certifiés Harman Kardon et prennent en charge la technologie audio spatiale Dolby Atmos. Avec son amplificateur intelligent et sa technologie de démarrage audio, le volume peut être augmenté jusqu’à 5,25 fois.

Une caméra infrarouge FHD est intégrée au couvercle usiné CNC qui peut être utilisée pour les connexions Windows Hello. Le pavé tactile ErgoSense surdimensionné mesure 129 mm x 81 mm (5,08 pouces x 3,19 pouces).

Le portable mesure 296,2 mm x 216,3 mm x 10,9 mm (11,66 pouces x 8,52 pouces x 0,43 pouces) et ne pèse que 1 kg (2,2 livres). Cela le rend à la fois plus fin et plus léger que le MacBook Air d’Apple. Il est livré avec Windows 11 préinstallé.

L’Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) est disponible à la commande dès maintenant sur la boutique en ligne d’Asus au prix de 1 399,99 $. Il est couvert par une garantie d’un an et est offert dans votre choix de gris ou de bleu. Asus remplacera l’écran OLED si des problèmes de rodage surviennent pendant la période de garantie, nous dit-on. Il est également disponible auprès de Newegg et d’Amazon si vous préférez l’un de ces sites de ventes.

