Le Vatican a fait une demande quelque peu bizarre à Elon Musk

Le Saint-Siège a demandé à Twitter de vérifier les comptes du pape François après la suppression des chèques bleus. Pourtant la plateforme a déjà mis en place un moyen de garantir la vérification des comptes du Pontife.

Dans une communication diffusée par les agences de presse, le Saint-Siège fait part à Twitter de ses doutes quant à la nouvelle ligne décidée par Elon Musk sur les tiques bleues : « En attendant de connaître les nouvelles politiques de la plateforme, le Saint-Siège espère qu’elles incluent la certification de l’authenticité des comptes ». La référence est au réseau de comptes appartenant au pape François. Des comptes qui ont tous perdu le chèque bleu ces dernières heures. Le Saint-Siège gère plusieurs profils qui reproduisent le contenu du pape François, pratiquement un pour chacune des langues les plus parlées dans le monde. Au total, ces profils atteignent plusieurs millions d’abonnés, comme le précise le Vatican : « A l’heure actuelle, les comptes @Pontifex certifiés avec les anciennes règles comptent plus de 53 millions d’abonnés ».

La coche grise (qui remplace la bleue)

La nouvelle palette de couleurs des ticks Twitter n’est pas idiote. Avant les comptes pouvaient être normaux, sans aucun chèque, ou avec un chèque bleu qui servait à clarifier les comptes vérifiés. Cette reconnaissance était gratuite, se produisait à la demande de l’utilisateur et pouvait être accordée soit pour des comptes avec un bon nombre d’abonnés, soit pour des comptes de personnalités publiques. Concrètement, pour avoir un chèque bleu, le compte devait être « authentique, connu et actif ».

Avoir un chèque bleu avait deux avantages. D’une part c’était une médaille de valeur sociale, d’autre part cela vous permettait d’augmenter la visibilité de votre contenu. Désormais, le nouveau plan d’Elon Musk comprend quatre types de contrôles différents. Le chèque bleu est dédié aux comptes vérifiés payants, c’est-à-dire ceux des utilisateurs qui paient un abonnement mensuel et qui bénéficient de plus de services, de la visibilité à la possibilité d’écrire des tweets plus longs. La coche dorée identifie plutôt les comptes des entreprises qui ont passé les contrôles de Twitter.

Et puis il y a la coche grise, celle qui est nécessaire précisément pour des cas comme le pape François. En effet, Elon Musk dans sa nouvelle stratégie de ticks et de comptes payants a décidé de réserver un badge aux institutions, on parle avant tout des gouvernements et des organisations internationales. Il est donc vrai que le pape François a perdu le chèque bleu, mais le gris permet toujours de « reconnaître l’authenticité du récit », comme l’a demandé le Saint-Siège.

Le même changement chromatique s’est produit pour de nombreux récits politiques, comme celui de Giorgia Meloni, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Sauf aussi Giuseppe Conte. Rien à faire à la place pour Carlo Calenda ou Elly Schlein, désormais sans chèque. Matteo Renzi, en revanche, semble avoir souscrit au chèque bleu, du moins d’après ce que l’on peut voir sur Twitter. Parmi ceux qui n’ont pas bien pris l’annulation de la tique bleue, Fiorello a décidé de créer une nouvelle tique avec un majeur.

