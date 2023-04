Les stocks de Xiaomi 13 Ultra sont prêts chez TradingShenzhen

Si vous envisagez d’obtenir un véritable téléphone phare, la gamme supérieure Xiaomi devrait toujours être là comme l’une des principales options. Leur puissance de fonctionnalités de pointe sur les meilleurs modèles est tout simplement presque effrayante. La dernière preuve en est le fantastique Xiaomi 13 Ultra, qui une fois de plus ne fait aucun prisonnier. Et mettre la main dessus n’est peut-être pas aussi difficile qu’on pourrait le penser. Parce que, par exemple, nos amis de TradingShenzhen ont les principaux modèles stockés et prêts à être expédiés.

Alors comment le Xiaomi 13 Ultra peut-il impressionner les clients ? Eh bien à bien des égards. Par exemple avec la puissance du chipset Snapdragon 8 Gen 2, beaucoup de RAM ou le stockage ultra rapide UFS 4.0. Finalement, avec l’écran OLED E7 LTPO 120 Hz super lumineux de 6,73 pouces avec jusqu’à 2600 nits. Ou peut-être l’ensemble monstre d’appareils photo réalisés en coopération avec la légende Leica. Cela comprend des choses comme un capteur Sony IMX989 de 1 pouce, des capteurs doubles supplémentaires de 50MP, Hyper OIS ou Leica Vario – Objectif Summicron 8P. Et la batterie de 5000 mAh avec une charge normale de 90 W et une charge sans fil de 50 ne va pas non plus décevoir.

Bête à un prix équitable

Mais qu’en est-il des prix chez TradingShenzhen ? Le modèle de base Xiaomi 13 Ultra avec 12 Go/256 Go est proposé à 1 077 € avec de nombreuses couleurs disponibles. Et pour le meilleur modèle 16 Go/512 Go, vous devez jeter seulement 100 € de plus au prix de 1 177 €. Si vous détestez vraiment faire des compromis, vous pouvez même attendre le modèle monstre 16 Go/1 To, qui devrait bientôt être de nouveau en stock. Pour une centaine de plus à 1 277 €. Tous sont bien sûr disponibles pour l’expédition mondiale et l’option Global Priority prend même en charge tous les frais de douane et les taxes. Les vrais fans connaisseurs de Xiaomi commandent donc déjà, jusqu’à épuisement des stocks.

