7 meilleurs accessoires de voyage pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac

Vous vous préparez pour les vacances, les voyages d’affaires ou vous voulez simplement des idées pour améliorer la charge, l’organisation et l’utilisation de vos appareils Apple lors de vos déplacements ? Après des tests pratiques, nous avons rassemblé sept des meilleurs accessoires de voyage pour iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods et Mac.

Que vous fassiez de nombreux voyages prolongés, de courts trajets ou que vous emportiez votre équipement Apple avec vous au travail tous les jours, ces accessoires offrent beaucoup de valeur et je suis convaincu qu’ils sont faits pour durer après les avoir tous utilisés moi-même.

Meilleurs accessoires de voyage pour iPhone, iPad, Apple Watch, Mac

chargeur de voyage 3 en 1 de mophie

Après l’avoir utilisé pendant plusieurs mois, j’ai découvert que le chargeur de voyage 3 en 1 mophie avec prise en charge officielle de MagSafe était l’accessoire Apple par excellence pour alimenter les appareils en déplacement.

Les points forts incluent un tissu haut de gamme et une conception hautement portable, une charge sans fil MagSafe complète de 15 W pour iPhone ainsi que des emplacements dédiés pour Apple Watch et AirPods, tous alimentés par un câble USB-C (brique incluse également).

Il est livré avec un étui de voyage soigné pour que tout soit parfaitement organisé et prêt à l’emploi.

Découvrez tous les détails dans mon avis complet ici. Le chargeur de voyage 3 en 1 mophie se vend 149,95 $, mais la société offre généralement 20 % de réduction.

Portefeuille et support Moft Flash MagSafe

Si combiner un portefeuille MagSafe avec un support intégré semble pratique pour les voyages, le portefeuille et support Moft Flash est une option astucieuse.

Le portefeuille peut contenir deux à trois cartes, a un design à deux volets avec une fenêtre intérieure pour montrer rapidement votre carte d’identité ou taper des cartes RFID, et est disponible en six couleurs.

Le réglage à 180 degrés indique que vous pouvez caler votre iPhone à l’angle parfait pour lire ou regarder des vidéos et avec MagSafe, il fonctionne à la fois en mode portrait et paysage.

Il n’est pas non plus beaucoup plus épais que le portefeuille en cuir MagSafe d’Apple.

Le portefeuille et support Moft Flash est fabriqué à partir de cuir végétalien doux et ne coûte que 34,99 $. Découvrez plus de détails dans mon avis complet.

Organisateur de rangement Native Union

J’ai cet organiseur technique depuis plus de trois ans et il tient super bien. En plus des matériaux haut de gamme et de la qualité de construction, l’organisateur Stow de Native Union comprend un mélange de poches, de sangles élastiques, d’une fermeture éclair étanche, et plus encore.

Les détails raffinés incluent un porte-crayon Apple, une poche intérieure zippée mince pour les petits objets et une poche extérieure ouverte facile d’accès.

En plus de tout ce que j’emporte régulièrement, je peux également installer une batterie portable de 27 000 mAh dans cet organiseur en cas de besoin.

Vous pouvez généralement vous procurer le Native Union Stow Organizer pour 59,99 $.

Support pour station d’alimentation Snap+ de mophie

Il s’agit d’un accessoire intelligent pour iPhone de mophie. En plus d’une batterie de 10 000 mAh et de la compatibilité MagSafe pour iPhone 12 et 13 (ou tout smartphone avec l’adaptateur à anneau élastique inclus), le support powerstation snap+ dispose d’une béquille intégrée.

Mais mophie comprenait une autre fonctionnalité pratique, une prise de trépied standard 1/4-20 intégrée pour utiliser facilement votre iPhone et le recharger dans une variété de scénarios.

Vous pouvez trouver le support snap + powerstation directement auprès de mophie pour 69,95 $.

Chargeur Satechi 108W GaN 3 ports USB-C

Les chargeurs GaN USB-C de Satechi sont parfaits pour alimenter l’iPhone, l’iPad et le MacBook, voire les trois simultanément.

Mon préféré est devenu le modèle 108 W à 3 ports qui a beaucoup de puissance dans un design compact pour 75 $.

Satechi propose également des versions multiports 165 W et 200 W au prix de 119 $ et 149 $, ainsi qu’un modèle 100 W à port unique. Pendant ce temps, le chargeur GaN USB-C à 3 ports de 66 W semble avoir été abandonné.

Clé USB SanDisk USB-C et Lightning Luxe

Même si le stockage en nuage est devenu la norme, il est toujours utile d’avoir un lecteur flash physique.

Allant au-delà des lecteurs flash normaux, le SanDisk Luxe intègre à la fois USB-C et Lightning dans un seul appareil, de sorte qu’il est facile à utiliser entre iPhone, iPad, Mac et même PC.

Vous pouvez vous procurer le SanDisk Luxe de 64 Go pour environ 35 $ avec des options de stockage allant jusqu’à 256 Go.

Transcend JetDrive flush carte SD

Cette carte SD affleurante JetDrive MacBook Pro est un accessoire pratique, notamment si vous souhaitez voyager le plus léger possible.

Du design (form factor) super pratique à la résistance à la poussière, à l’eau et aux chocs, en plus d’une garantie généreuse de 5 ans, il est facile de recommander le JetDrive Lite 330 tant que vous êtes d’accord avec les vitesses de 75 à 95 Mo/s.

La carte SD demi-taille s’intègre parfaitement dans le MacBook Pro

Capacités de 128 Go à 1 To

Résistant à la poussière, à l’eau et aux chocs

Vitesses d’écriture de 95 Mo/s et de lecture de 75 Mo/s

Garantie 5 ans

Prix : généralement entre 25 $ et 190 $ selon la capacité

Découvrez-en plus dans mon avis complet.

Vous avez un accessoire de voyage préféré qui n’est pas mentionné ci-dessus ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Merci d’avoir lu notre guide sur les meilleurs accessoires de voyage pour iPhone !

