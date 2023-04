Rivian développe la fonctionnalité « Apple Watch en tant que clé », l’intégration native d’Apple Music

Bien que Rivian ne travaille pas sur le support CarPlay, le fabricant de véhicules électriques prévoit quelques autres fonctionnalités que les fans d’Apple apprécieront. Lors d’une récente session de questions-réponses cette semaine, le responsable du développement logiciel de Rivian, Wassym Bensaid, a révélé que la société testait activement la prise en charge permettant à Apple Watch de servir de clé pour les véhicules R1T et R1S.

Selon un utilisateur des forums Rivian, Bensaid a déclaré lors de la session de questions-réponses que la prise en charge de « l’Apple Watch en tant que clé est activement examinée/testée » et figure sur la « feuille de route » de l’entreprise pour une future mise à jour logicielle.

Aucun autre détail sur cette fonctionnalité ou cette chronologie n’a été partagé. Apple propose sa propre fonctionnalité de clé de voiture, mais il n’est pas clair si Rivian l’adopterait ou développerait sa propre solution personnalisée.

Également au cours de l’événement, Bensaid a donné plus de détails sur la décision de Rivian de ne pas soutenir CarPlay. Cela fait suite à une récente interview avec le PDG de Rivian, RJ Scaringe, dans laquelle il a expliqué que la décision de RIvian de ne pas utiliser CarPlay est motivée par son désir d’être « l’arbitre ou le chef cuisinier » de l’expérience logicielle embarquée.

Bensaid a ajouté à cette explication en disant que Rivian travaille pour intégrer nativement certaines des fonctionnalités que CarPlay offrirait, y compris une prise en charge améliorée des notifications et des messages texte. La société travaille également à l’amélioration de son propre assistant vocal, qui, selon Bensaid, n’est « pas le meilleur ».

Nous savons que la messagerie texte est vraiment l’une des fonctionnalités importantes et l’une des raisons pour lesquelles les clients manquent de CarPlay, nous y travaillons. Je pense que ceux d’entre vous qui ont déjà un R1T sur un R1S, vous savez que notre assistant vocal aujourd’hui n’est pas le meilleur. Je suis super transparent avec toi. Nous travaillons donc également sur un certain nombre de modifications et de mises à jour.

Nous procédons donc étape par étape. Tout d’abord, améliorez l’expérience de l’assistant vocal dans son ensemble. Et puis après cela, nous intégrerons l’expérience de messagerie.