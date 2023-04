Microsoft améliore les performances de rendu 3D sur le Web avec Babylon.js 6.0

En contexte : la technologie Web acquiert de nouvelles capacités de rendu 3D de classe native plus rapidement que jamais. Google travaille sur son moteur de nouvelle génération, tandis que Microsoft continue d’améliorer un projet né du temps libre de quelques développeurs.

Microsoft a annoncé la sortie de Babylon.js 6.0, la nouvelle version de son moteur 3D temps réel permettant d’afficher des graphiques 3D dans un navigateur Web compatible HTML5. Babylon.js 6.0 améliore considérablement les capacités et les performances du moteur, donnant aux développeurs Web la possibilité d’exploiter une technologie de pointe pour les graphiques basés sur la physique sans nécessiter qu’un superordinateur rende plus de 15 ips à l’écran.

Babylon.js a été créé par les développeurs Microsoft David Catuhe et David Rousset en tant que projet parallèle gratuit, et il a été initialement publié par la société Redmond en 2013 sous une « licence de source partagée » (Microsoft Public License). La dernière version du moteur est cependant disponible sous une licence Apache plus traditionnelle (2.0), et plus de 190 contributeurs et certaines sociétés commerciales (comme Ubisoft) y travaillent actuellement.

Le code source de Babylon.js est basé sur TypeScript (un sous-ensemble du langage JavaScript) et il est compilé dans une version compatible avec JavaScript. Le moteur et les applications Web qui y sont écrites sont interprétés nativement dans un navigateur Web capable d’exécuter du code HTML5 et des applets WebGL pour le rendu 3D. Par rapport à l’approche de Microsoft, Google a décidé d’éviter la voie WebGL avec sa propre API 3D de nouvelle génération nommée WebGPU.

La principale amélioration apportée à Babylon.js 6.0 est le prise en charge du moteur physique Havok. Havok a été créé en 1998 pour fournir un rendu physique correct dans le développement de jeux AAA, a souligné Microsoft, et il est maintenant utilisé dans plus de 600 produits.

En utilisant un « nouveau plugin WASM spécial » avec une API Physics complètement remaniée, Babylon.js peut désormais fournir un rendu de modèle plus réaliste et des performances jusqu’à 20 fois plus rapides. La nouvelle API Physics est plus facile à utiliser, a déclaré Microsoft, bien qu’elle offre plus de puissance, plus de contrôle et plus de fonctionnalités.

Babylon.js 6.0 inclut également de nouveaux « modes de priorité aux performances », qui, selon Redmond, peuvent produire jusqu’à « un rendu et des performances 50 fois plus rapides ». Les développeurs peuvent désormais choisir entre trois modes de rendu différents, en suivant une approche plus traditionnelle (mode de compatibilité descendante), en choisissant un terrain d’entente (mode intermédiaire) ou en optant pour un « chemin de performance » plus extrême avec le mode agressif. Les développeurs peuvent déjà essayer les nouvelles fonctionnalités de Babylon avec un « terrain de jeu » de code ad hoc disponible ici.

