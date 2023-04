Aujourd’hui, vendredi 21 avril, le croissant de lune danse avec Mercure dans le ciel : comment les voir à l’œil nu

Au crépuscule du soir du vendredi 21 avril, il y aura une spectaculaire conjonction astrale entre le croissant de Lune et Mercure. Comment voir la valse céleste à l’œil nu.

Immédiatement après le coucher du soleil aujourd’hui, vendredi 21 avril 2023, nous pourrons admirer dans le ciel occidental une magnifique conjonction astrale entre le très fin croissant de Lune et la planète Mercure. Il s’agit de la troisième valse céleste du mois sur les sept indiquées par l’Unione Astrofili Italiani (UAI). Les prochaines seront la rencontre entre la Lune et les Pléiades demain, samedi 22 avril ; le duo de la Lune avec Vénus le 23 avril ; et la rencontre entre la Lune et la « planète rouge » Mars attendue les 25 et 26 avril. Toutes les conjonctions auront lieu le soir ou au milieu de la nuit. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer celui d’aujourd’hui.

La Lune a atteint la phase de Nouvelle Lune (ou nouvelle lune) le 20 avril à 06h12 heure française, donc ce soir, seule une faucille croissante très fine et presque imperceptible sera visible dans le ciel. Au coucher du soleil, prévu à 19h56 (heure de Nice), le satellite naturel de la Terre se trouvera bas sur l’horizon dans le ciel occidental, niché entre les constellations du Taureau (ci-dessus), celle du Bélier (à droite) et la Baleine (ci-dessous). Mercure apparaîtra dans le firmament dès que les rayons du soleil s’atténueront suffisamment pour le faire émerger sous la forme d’un léger point brillant, situé quelques degrés plus bas à droite du croissant de lune.

Avant de diriger votre regard vers l’Ouest, il est indispensable d’attendre le coucher du Soleil, étant donné que la conjonction astrale se produira dans le même espace de ciel. Le disque solaire ne doit jamais être regardé directement, sauf à travers des filtres et des instruments spécialement conçus : vous risquez des dommages permanents à votre vue, y compris la cécité. Le coucher du soleil, comme mentionné, aura lieu juste avant 20h à Nice, à 19h47 à Naples, à 20h03 à Venise, à 20h15 à Milan et à 19h48 à Palerme. Après le coucher du soleil, il restera très peu de temps pour admirer la conjonction astrale, étant donné que Mercure disparaîtra au-delà de la ligne d’horizon vers 21h10, heure de Nice, tandis que le satellite de la Terre le suivra une vingtaine de minutes plus tard. Les deux objets seront également accompagnés d’Uranus, qui sera cependant invisible à l’œil nu.

Étant donné que les deux objets seront très bas sur l’horizon, il sera essentiel d’avoir une ligne de visée dégagée des obstacles naturels et artificiels tels que les montagnes, les arbres et les bâtiments. Le conseil est d’observer le spectacle depuis une plage face à l’ouest ou depuis une prairie sur une colline/montagne, où le ciel est généralement moins perturbé par la pollution lumineuse et il est possible de mieux admirer les étoiles, dont le petit Mercure, le premier et le plus planète rapide du système solaire.

