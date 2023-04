Le PDG de Tech félicite un travailleur d’avoir vendu un chien afin qu’il puisse retourner au bureau

WTF ? ! Dans un autre exemple de la raison pour laquelle les PDG de la technologie (ou n’importe quel PDG, d’ailleurs) trouvent peu d’amour des autres, le patron d’une société de marketing numérique de l’Utah qui veut que ses employés reviennent au bureau a félicité un travailleur pour avoir vendu son chien de famille afin de se conformer à ses exigences. Non content de cette remarque, il a poursuivi en accusant les employés de « démissionner tranquillement » et de ne pas travailler assez. Il a également interrogé les parents célibataires qui travaillent à temps plein, affirmant qu’un tel arrangement n’était pas juste pour les enfants ou les employeurs.

L’homme au centre de la controverse est James Clarke, PDG de Clearlink, une société de marketing numérique basée dans l’Utah. Il a tenu une mairie virtuelle la semaine dernière, qui fait la une des journaux pour son éthique de travail extrême, le nez à la meule, qui est poussée aux employés.

Motherboard a publié une vidéo éditée de la réunion après qu’elle ait été mise hors ligne ailleurs à la suite d’une plainte pour atteinte aux droits d’auteur de Clearlink. Il visait principalement à discuter de la politique de retour au travail de l’entreprise qui obligeait les travailleurs vivant à moins de 50 miles du siège social de l’entreprise à Draper, Utah, à retourner dans le bâtiment quatre jours par semaine, à quelques exceptions près. C’était bien que Clarke ait dit au personnel fin octobre qu’il n’était pas prévu de mettre fin au travail à distance – certains employés avaient été embauchés étant entendu qu’ils travailleraient à domicile.

Mais plutôt que de rassurer le personnel sur son retour au bureau, Clarke a semblé passer une grande partie de la vidéo à se plaindre d’eux. Il a déclaré qu’environ 30 employés n’avaient pas ouvert leurs ordinateurs portables depuis un mois (abandons silencieux) et a affirmé que certains développeurs avaient travaillé dans d’autres entreprises tout en recevant un chèque de paie de Clearlink.

Clarke a déclaré que les récents progrès de l’IA signifiaient que l’entreprise devrait augmenter sa productivité de 30 à 50 fois sa production normale. Il a également mentionné qu’il est allé à Oxford et à Harvard, qui, selon lui, ont été fondés et exploités selon l’éthique judéo-chrétienne. « Je défie n’importe lequel d’entre vous de me surpasser, mais vous ne le ferez pas », a-t-il déclaré.

Le PDG a également salué les sacrifices que les gens ont faits pour revenir au bureau. « J’ai sacrifié, et ceux d’entre vous qui sont ici ont sacrifié beaucoup pour être ici aussi – pour être loin de leur famille. » Il a noté que « j’ai appris d’un de nos dirigeants que, au milieu d’entendre ce message, [someone] sont sortis et ont vendu leur chien de famille. »

Clarke, qui a passé une décennie au conseil d’administration de la société de santé pour animaux de compagnie PetIQ, a déclaré que l’histoire du chien « me brise le cœur, en tant que personne qui a été à la tête du mouvement d’humanisation des animaux de compagnie dans d’autres entreprises que nous avons créées ». Mais ensuite, on dirait qu’il fait l’éloge du vendeur de chiens – ce n’est pas comme s’il avait ajouté les mots « S’il vous plaît, les gens, ne vendez pas vos animaux de compagnie bien-aimés » à la fin de l’anecdote.

Clarke a terminé sa tirade mémorable en visant les mères célibataires, affirmant qu’elles ont du mal à remplir à la fois les rôles de soignantes et d’employées à temps plein.

« Les mères de famille ont été les plus durement touchées par cette pandémie. Beaucoup d’entre vous ont essayé de s’occuper de leurs propres enfants et, ce faisant, ont également géré leurs horaires de travail et leurs responsabilités exigeants. Et même si je sais que vous faites de votre mieux… un pourrait soutenir que cette voie n’est ni juste pour votre employeur, ni juste pour ces enfants », a déclaré Clarke.

« Je ne le crois pas nécessairement », a-t-il poursuivi, se couvrant peut-être le dos avant de confirmer, « Mais je pense que seuls les soignants à temps plein les plus rares peuvent également être simultanément des employés productifs et à temps plein. Vous pouvez contester avec n’importe quelle partie de cela, mais je pense que les données soutiendront également cela dans le temps. »

Sans surprise, il semble que certains employés aient comparé Clarke à un « criminel de Wall Street », probablement une référence au personnage de Gordon Gekko de Michael Douglas dans les films de Wall Street, dont le mantra « La cupidité est bonne » semble souvent être celui que les PDG respectent. .

Clearlink a déclaré à Vice que ce que Clarke avait dit était une affaire interne à l’entreprise.

Ce n’est pas comme si les PDG étaient opposés à ce genre de comportement. En décembre 2021, Vishal Garg, PDG de la société de prêts hypothécaires Better.com, a licencié 900 employés lors d’un appel Zoom de trois minutes. Plus récemment, le PDG de MillerKnoll, Andi Owen, a déclaré qu’après s’être offert un bonus de 6 millions de dollars, le reste de l’entreprise ne recevrait pas de bonus annuels et devrait « quitter Pity City ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :