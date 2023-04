L’application de journalisation Apple fera partie d’iOS 17 ; Day One étant Sherlocked, dit le fondateur

Apple aurait Sherlocking l’application Day One (illustrée)

Un nouveau rapport indique que l’une des nouvelles fonctionnalités introduites dans le cadre d’iOS 17 est une application de journalisation Apple, à l’instar de la populaire application Day One (illustrée ci-dessus).

La nouvelle application sera l’une des applications de stock préinstallées sur tous les nouveaux iPhones et serait en mesure de suivre automatiquement votre position et de lire les données d’autres applications Apple…

La tenue d’un journal est la pratique d’écrire quotidiennement sur vos pensées, vos sentiments, vos décisions, etc.

Certaines personnes écrivent sous forme libre, écrivant simplement ce qui leur vient à l’esprit sans censure ni structure. D’autres trouvent utile de répondre à des questions spécifiques ou de répondre à des invites. Les exemples pourraient inclure :

Selon le site médical WebMD, des études montrent que la journalisation peut aider de plusieurs façons :

Des études ont même montré des effets positifs sur la santé physique.

Une étude sur 49 adultes en Nouvelle-Zélande a révélé que ceux qui écrivaient pendant 20 minutes sur leurs sentiments lors d’événements bouleversants guérissaient plus rapidement après une biopsie que ceux qui écrivaient sur les activités quotidiennes. De même, les étudiants qui écrivaient sur des événements stressants étaient moins susceptibles de tomber malades que ceux qui écrivaient sur des sujets neutres comme leur chambre.

Le WSJ cite des documents internes d’Apple décrivant une application de journalisation nommée Jurassic.

Apple prévoit une application iPhone pour permettre aux utilisateurs de compiler leurs activités quotidiennes dans le cadre de ses efforts sur le marché des technologies de santé mentale et physique, selon des documents consultés par le Wall Street Journal.

Le logiciel concourra dans une catégorie d’applications dites de journalisation, telles que Day One, qui permet aux utilisateurs de suivre et d’enregistrer leurs activités et leurs pensées. Le nouveau produit Apple souligne l’intérêt croissant de l’entreprise pour la santé mentale.