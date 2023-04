Jeu Unreal Engine 5 "Annuler l’enregistrement" démos graphiques bodycam incroyablement réalistes

Quelque chose à espérer : alors que les joueurs attendent que les premiers jeux Unreal Engine 5 arrivent sur le marché, une série de démos impressionnantes ont offert des aperçus alléchants de son potentiel au cours des deux dernières années. Le dernier en date semble pouvoir devenir l’un des tireurs à la première personne les plus réalistes à ce jour, probablement en grande partie grâce à des astuces astucieuses.

Lorsque les images du prochain FPS tactique « Unrecord » sont devenues virales, beaucoup ont pensé qu’il semblait trop beau pour être une vraie démo de jeu. Le développeur a rapidement dissipé les affirmations avec un court clip contenant plus de gameplay de forme libre et de séquences de caméras gratuites, effaçant tout doute sur la véracité du projet.

Selon le pitch promotionnel, Unrecord est un jeu narratif solo basé sur une histoire avec des éléments de combat tactiques. La brève bande-annonce est conçue pour ressembler à des images de caméra corporelle d’un policier faisant une descente dans un bâtiment délabré. Ce qui s’ensuit ressemble à un gameplay FPS tactique où le joueur fouille soigneusement les versions, jette un coup d’œil dans les coins et tire sur les membres de gangs. La séquence révèle également des options de dialogue et un système de munitions réaliste obligeant les joueurs à vérifier leurs balles restantes en retirant et en examinant le clip. Le développeur libéré des images d’octobre dernier montrant des mécanismes FPS plus basiques.

L’éclairage et les textures semblent de qualité supérieure, mais la présentation incroyablement réaliste de la démo provient probablement de quelques éléments qui cachent des défauts qui trahissent généralement les jeux vidéo.

La caméra tremblante empêche les téléspectateurs de se concentrer trop étroitement sur des composants individuels de l’image pour remarquer des imperfections révélatrices comme des artefacts de texture. En 2021, un clip du simulateur de moto Ride 4 a séduit le public avec cette astuce utilisant un mode caméra uniquement disponible en replay. La viabilité de la caméra tremblante d’Unrecord pour un vrai gameplay reste à voir.

De plus, le format d’image de la caméra corporelle pourrait inciter le cerveau des téléspectateurs à accepter l’illusion de la démo. La plupart des jeux à la première personne essaient d’imiter la perception de l’œil humain, ce qui est impossible à faire parfaitement. Cependant, reproduire quelque chose d’aussi imparfait mais reconnaissable que les images de la caméra corporelle est probablement plus réalisable pour les jeux vidéo. L’excellente animation des ennemis et des mains du personnage du joueur contribue également au look convaincant.

Un autre élément important exposé est la photogrammétrie – une technique qui génère des textures à partir de photos d’objets réels. Resident Evil 7 a combiné la photogrammétrie avec une caméra corporelle moins tremblante pour offrir des graphismes tout aussi réalistes sur les consoles de dernière génération à 60 images par seconde.

Les images Unrecord ont également suscité la controverse en raison de leur étrange similitude avec les images de caméras corporelles de la police qui sont souvent apparues aux informations ces derniers temps. Le développeur, anticipant la réaction, a publié une FAQ traitant des questions sur la position du jeu concernant la police à la lumière des récents cas très médiatisés de violence policière. Il se lit de la même manière que les déclarations « notre jeu n’est pas politique » que nous recevons parfois de grands éditeurs comme Ubisoft, tout en reconnaissant également que certains joueurs se sentiront mal à l’aise avec le contenu d’Unrecord.

Unrecord est trop tôt dans le développement pour discuter d’une date de sortie ou même de la disponibilité de la plate-forme. Cependant, le jeu a déjà une page Steam. Vous pouvez télécharger la bande-annonce à haut débit (masthead) et les captures d’écran sur le Google Drive du développeur.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :