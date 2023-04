WhatsApp, il existe un moyen de sauvegarder les messages qui disparaissent une fois consultés

L’application de messagerie avait déjà lancé l’option Afficher une fois pour faire disparaître les messages. Maintenant, avec la nouvelle fonctionnalité Keep in Touch, vous pouvez garder tout le monde.

WhatsApp l’a présenté comme un « nouveau super pouvoir ». La fonctionnalité s’appelle Keep in Chat et permet aux utilisateurs de conserver même les messages autodestructeurs. L’application investit dans la confidentialité des utilisateurs afin de rendre les discussions plus sûres. En fait, elle a lancé l’option Afficher une fois qui supprime automatiquement les messages une fois consultés, avant même qu’ils ne soient activés pour les photos et les vidéos. La nouvelle fonctionnalité contourne l’option de masquage et vous permet d’enregistrer les messages de chat.

Cependant, sur le site officiel, l’application a souligné que l’autorisation de l’expéditeur est requise, lorsque le destinataire essaie d’enregistrer le message, une notification apparaîtra sur l’appareil de l’utilisateur qui l’a envoyé pour confirmer ou refuser Keep in Chats. Il sera donc impossible de conserver un texte sans l’accord de l’auteur.

Comment enregistrer les messages qui disparaissent

Il suffit d’appuyer quelques secondes sur le message autodestructeur et de demander à le conserver, auquel cas une notification arrive à l’expéditeur : « Quelqu’un a conservé votre message pour qu’il puisse s’y référer ». Si vous êtes d’accord, le texte sera marqué d’une icône de signet et il sera possible de le retrouver parmi les messages stockés de l’utilisateur. « Si vous avez décidé que votre message ne peut pas être conservé par d’autres, votre décision est définitive, personne d’autre ne peut le conserver et le message sera supprimé à l’expiration du délai », écrivent-ils sur le blog. « De cette façon, vous aurez le dernier mot sur les messages de protection que vous envoyez. » WhatsApp a également expliqué que la fonctionnalité sera déployée à l’échelle mondiale dans les semaines à venir.

Keep in Chat est une fonctionnalité étroitement liée à View Once. Les messages qui disparaissent ont été lancés en novembre 2020. En 2023, nous avons décidé d’améliorer cette fonctionnalité, en réduisant le temps nécessaire pour supprimer le message à 24 heures. Une fois le message envoyé avec Afficher une fois, le destinataire ne pourra plus partager ni transférer le message. L’option a été conçue pour protéger davantage la vie privée des utilisateurs qui souhaitent peut-être s’assurer que le message envoyé n’est vu que par le destinataire direct. Il convient de préciser que celui qui reçoit le message pourrait toujours en conserver une copie, par exemple en prenant une photo de l’écran du smartphone avec un autre appareil. Avec la dernière option lancée par l’application de messagerie, vous pouvez également demander l’autorisation d’enregistrer et de ne pas faire disparaître le texte.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :