WhatsApp travaille sur sa propre version d’emoji animé

WhatsApp a récemment travaillé sur de nombreuses fonctionnalités quelque peu inspirées de son concurrent Telegram. Et maintenant, l’application de messagerie populaire expérimente sa propre version d’emoji animés qui remplacent ceux d’iOS et d’Android.

Les utilisateurs de WhatsApp recevront bientôt des emoji animés

Tel que rapporté par WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp Desktop comprend des emoji animés. Ces emoji ressemblent beaucoup à ceux de Telegram, qui apparaissent dans le chat dans une taille plus grande. Ils sont également envoyés automatiquement lorsque la version animée d’un emoji spécifique est disponible. Cela indique que les utilisateurs n’auront pas la possibilité de choisir entre l’emoji normal ou la version animée de WhatsApp.

Alors que les emoji animés rendront certainement les conversations plus amusantes pour certaines personnes, d’autres peuvent être gênés par le fait qu’ils ne peuvent pas être désactivés. Telegram, par exemple, permet aux utilisateurs de désactiver les emoji animés, mais la version bêta de WhatsApp ne dispose toujours pas d’une option similaire.

WABetaInfo explique que la fonctionnalité emoji animée de WhatsApp est actuellement « en cours de développement » pour les versions Web et Desktop de WhatsApp. Selon le rapport, la plate-forme prévoit également d’intégrer ces emoji à ses applications iPhone et Android. Cependant, on ne sait pas exactement quand cela se produira.

Il convient de noter que lorsque Telegram a introduit les emoji animés, Apple a rejeté la mise à jour sur l’App Store car les versions animées étaient basées sur la conception des emoji d’Apple. Telegram a dû supprimer le pack d’emoji animés qui ressemblait beaucoup à celui d’Apple afin de faire approuver la mise à jour.

Plus de nouvelles fonctionnalités à venir

Outre les emoji animés, WhatsApp a travaillé sur d’autres nouvelles fonctionnalités. Par exemple, la plateforme expérimente des messages vidéo courts – une autre fonctionnalité qui existe déjà dans Telegram. La plate-forme a également travaillé sur une nouvelle fonctionnalité Expiring Groups pour des occasions spécifiques.

WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store. Il nécessite un iPhone exécutant iOS 12 ou une version ultérieure.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :