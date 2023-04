POCO F5 Pro passe par Geekbench – Tout n’est pas perdu

Le prochain POCO F5 Pro sera bientôt dévoilé. Selon certaines rumeurs, il s’agirait d’un Redmi K60 renommé, cependant, l’appareil ne semble pas être une copie 1: 1. En fait, nous verrons quelques déclassements qui tomberont comme une déception pour certains utilisateurs. Cependant, au moins au niveau du noyau, la performance est au rendez-vous ! Le POCO F5 Pro a été repéré sur la référence Geekbench et le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 arrive avec le nouveau tueur phare.

POCO F5 Pro conserve le Snapdragon 8+ Gen 1

Bien qu’il y ait quelques différences entre le Redmi K60 et le POCO F5 Pro, le CPU n’en fait pas partie. La liste confirme le chipset phare de l’année dernière aux côtés de 12 Go de RAM. Ce n’est qu’une des variantes, nous attendons également un modèle de base avec 8 Go de RAM. La liste confirme également que le téléphone fonctionne sur Android 13, mais à ce stade, cela ne devrait pas être une surprise. Pour en revenir aux variantes, en Chine, il existe une super variante avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Espérons que celui-ci fera également son chemin vers les marchés internationaux.

Le Geekbench confirme également le téléphone avec le numéro de modèle 23013PC75G. Notez que le « G » représente la variante globale. Le téléphone donne ses dernières étapes avant la version finale. Nous nous attendons à ce que ce combiné soit lancé très prochainement aux côtés du POCO F5 à la vanille.

Détails allégués

En ce qui concerne les rétrogradations, le Redmi K60 dispose d’une énorme batterie de 5 500 mAh. Pendant ce temps, les rumeurs indiquent une batterie plus petite de 5 160 mAh pour le POCO F5 Pro. De plus, le Redmi K60 prend en charge la recharge sans fil, et c’est quelque chose qui manquera au F5 Pro. En plus de cela, le POCO F5 Pro conservera l’écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1 220p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous attendons la RAM LPDDR5 et les normes de stockage UFS 3.1. Les autres fonctionnalités incluent IR Blaster, haut-parleurs stéréo et NFC. Le téléphone conservera le même appareil photo OIS de 64 mégapixels que celui fourni avec la variante standard.

Outre le POCO F5 Pro, nous aurons également une variante vanille. Celui-ci sera un Redmi Note 12 Turbo Edition rebadgé. Celui-ci a un processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 avec l’Adreno 725. Il a le même écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+. Le Redmi Note 12 Turbo conserve une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Le téléphone dispose également d’un appareil photo principal de 64 mégapixels, d’un jeu de tir ultra large de 8 mégapixels et d’un vivaneau macro de 2 mégapixels. Nous nous attendons à ce que le POCO F5 soit exactement similaire à son homologue Note 12.

