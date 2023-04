Le casque de réalité mixte AR/VR d’Apple apportera la forme physique et les jeux virtuels à votre domicile

Enfin, les rumeurs autour du casque Mixed Reality d’Apple commencent à prendre forme. La WWDC 2023 approche en juin et Apple se prépare à annoncer son casque AR/VR lors de l’événement. L’objectif d’Apple est d’attirer le plus d’utilisateurs possible sur cette nouvelle plateforme. Par conséquent, la société travaille 24 heures sur 24 pour rendre l’expérience de l’application attrayante pour tout le monde. Un rapport de Bloomberg suggère qu’Apple travaille actuellement sur des applications sportives dédiées, des applications de jeu, des applications de bien-être et de collaboration pour le prochain appareil.

Les rapports initiaux suggérant qu’Apple travaillait sur une boutique d’applications spéciale pour le casque se sont avérés nuls. De nouveaux rapports indiquent que la société adaptera plutôt les applications iPad sur le nouveau casque. Les utilisateurs pourront accéder au contenu de l’App Store via l’interface 3D du casque.

Apple optimisera également ses propres applications telles que Safari, Calendrier, Contacts, Accueil, Fichiers, Messages, Notes, Photos, Musique, Rappels et autres pour le casque de réalité mixte. L’appareil sera capable d’effectuer plusieurs tâches, permettant à plus d’applications de s’exécuter en même temps. Il y aura également des aspects géologiques qui passeront d’une application à l’autre lorsque l’utilisateur se trouvera dans une pièce différente.

Fitness + et autres applications dans le casque de réalité mixte Apple

L’appareil sera livré avec l’application Fitness+ qui permettra à l’utilisateur de faire de l’exercice tout en regardant l’instructeur de fitness dans le monde virtuel. Vous pouvez également utiliser l’application Santé qui vous guidera tout au long de la méditation. Cela fonctionne avec les graphismes, le son ainsi que les voix off. Le casque permettra également aux utilisateurs de plonger dans une expérience de visionnement immersive pour le contenu MLB et MLS. Les utilisateurs qui souhaitent également profiter de vidéos de réalité virtuelle peuvent le faire via l’application TV dédiée.

Autres fonctionnalités du casque de réalité mixte Apple

Le casque Mixed Reality d’Apple sera livré avec une application FaceTime dédiée qui utilisera des avatars de type Memoji. Il comprendra également des salles de réunion virtuelles ainsi qu’une application Books repensée pour lire des livres dans le monde virtuel. Il existe une application de caméra qui permettra aux utilisateurs de prendre des photos en utilisant les caméras du casque. Les utilisateurs qui utilisent Freeform pour travailler sur des projets collaboratifs avec d’autres peuvent également faire bon usage de l’application Freeform dédiée avec une interface 3D dans l’environnement virtuel.

Jouer avec la réalité mixte d’Apple

Des rapports antérieurs suggéraient qu’Apple travaillait avec certains développeurs de jeux pour développer des jeux pour son casque de réalité mixte. La plupart de ces développeurs ont déjà optimisé certains de leurs jeux existants pour le casque. Au fil du temps, plus de jeux apparaîtront sur la plateforme. Apple a également fourni suffisamment d’outils pour aider les développeurs à créer des expériences AR/VR.

Prix ​​du casque Apple AR/VR Mixed Reality

Le casque de réalité mixte d’Apple n’est peut-être pas bon marché, comme le disent les rapports. Le casque aura un prix de 3 000 $ et la société a ciblé quelques publics pour la première édition. Des sources affirment qu’Apple prévoit de vendre seulement un million d’exemplaires de son casque de réalité mixte. Ce chiffre peut sembler beaucoup, mais pour une entreprise comme Apple, ce n’est pas tant que ça.

