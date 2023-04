Téléchargez ces incroyables fonds d’écran Apple x Van Gogh de Basic Apple Guy

En mars, Basic Apple Guy a publié un superbe fond d’écran appelé « Big Starry Sur » composé du fond d’écran Big Sur d’Apple dans le style de The Starry Night de Van Gogh. Maintenant, comme promis, il est de retour avec quatre nouveaux designs Apple x Van Gogh qui sont tout simplement magnifiques.

Basic Apple Guy a partagé aujourd’hui les remix d’IA de ses quatre fonds d’écran OS X/macOS préférés dans un article de blog qui comprend Big Sur Take II, The Starry Mountain Lion, Wheat Field with El Capitan et Lion with Cypresses.

Peu de temps après la sortie de Big Starry Sur, Basic Apple Guy a reçu tellement de commentaires positifs qu’il a dit qu’il travaillerait sur d’autres designs dans la même veine. Voici le contexte du dernier projet :

Début mars, j’ai publié une photo sur les réseaux sociaux intitulée « macOS Big Sur dans le style de la nuit étoilée de Van Gogh », un mashup généré par l’IA du fond d’écran par défaut de macOS Big Sur tenté dans le style artistique de The Starry Night de Van Gogh. N’étant pas hyperbolique, le papier peint a explosé en popularité. Des centaines de personnes m’ont envoyé un message pour obtenir un lien, et lorsque je l’ai téléchargé sur Google Drive, la vague de téléchargement a été si énorme que Google a arrêté l’accès au lecteur pendant plusieurs heures. Ce n’est que le lendemain que j’ai enfin pu l’héberger sur mon espace Web et fournir un lien fiable pour que les gens puissent le télécharger. Cette réponse à Big Starry Sur a largement dépassé mes attentes. L’accueil a été si positif qu’il m’a inspiré à créer une autre collection de quatre fonds d’écran macOS générés par l’IA, à nouveau inspirés par Van Gogh. Apprécier.

Téléchargez les fonds d’écran Apple x Van Gogh pour iPhone, iPad, Mac

Basic Apple Guy a utilisé Midjourney AI pour créer tous ces nouveaux fonds d’écran. Pour Big Sur Take II et Wheat Field avec El Capitan, il a utilisé la série Wheatfield de Van Gogh, pour The Starry Mountain Lion, il a utilisé The Starry Night, et pour Lion with Cypresses, il a utilisé à la fois Wheat Field et The Starry Night.

Basic Apple Guy partage également quelques informations sur Vincent Van Gogh, notamment sur le fait qu’il n’a vendu qu’un seul tableau au cours de sa brève vie de 37 ans, et ce n’est qu’après sa mort que son travail est devenu bien connu et vénéré.

Pour plus de détails sur les coulisses du processus de création, consultez l’article complet de Basic Apple Guy. Et n’oubliez pas de consulter ces autres fonds d’écran incroyables de sa part :

