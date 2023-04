L’Université Purdue utilise les cartes d’étudiant Apple Wallet et n’émettra plus de cartes physiques

Apple a d’abord ajouté la prise en charge des cartes étudiantes dans Apple Wallet avec iOS 12 et watchOS 5, et depuis lors, la fonctionnalité s’est progressivement étendue à davantage d’universités aux États-Unis. Maintenant, l’Université Purdue a annoncé la prise en charge de la fonctionnalité, permettant aux étudiants d’ajouter leur identifiant à Apple Wallet ou Google Wallet pour la première fois.

Purdue, situé à West Lafayette, dans l’Indiana, a annoncé mercredi le lancement de la prise en charge d’Apple Wallet dans un communiqué de presse. Les responsables de l’université affirment que cette fonctionnalité offre aux étudiants « la commodité à laquelle ils s’attendent tout en maintenant la sécurité ». Cela simplifiera également considérablement le processus d’administration des nouveaux étudiants :

« Nous sommes ravis de tirer parti de notre expérience sur le campus et de déployer Purdue Mobile ID auprès de nos étudiants », a déclaré Loribeth Hettinger, économe associée principale des opérations/support des cartes d’identité. « Cela simplifiera considérablement certains de nos bottleneck (goulots d’étranglement) en rationalisant nos processus de distribution de cartes d’identité à nos étudiants de première année entrants tout en répondant aux attentes des étudiants – et même en leur faisant économiser du temps et des ressources qu’ils finissent par dépenser en perdant une carte physique. »

Les étudiants de Purdue pourront ajouter leurs identifiants à Apple Wallet, permettant un accès facile depuis iPhone et Apple Watch. Une fois que les étudiants ont ajouté leur carte d’étudiant à Apple Wallet, ils peuvent tenir leur iPhone ou Apple Watch près d’un lecteur partout où les cartes d’étudiant physiques sont acceptées, y compris les dortoirs, les restaurants, les bâtiments du campus, etc.

Les étudiants sont également enthousiasmés par la nouvelle fonctionnalité :

« L’utilisation d’un identifiant mobile Purdue rend la vie tellement plus facile », a déclaré Ohinoiyi Momoh, étudiant de premier cycle au College of Liberal Arts. « C’est beaucoup plus pratique à garder sur mon appareil mobile et il est extrêmement facile d’accéder aux salles à manger et à ma résidence. Je pense que les étudiants apprécieront d’avoir un Purdue Mobile ID.