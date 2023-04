Snapchat ajoute le partage de localisation en direct de style Apple Find My, l’intégration de ChatGPT pour tous les utilisateurs, etc.

Snapchat a annoncé un certain nombre de mises à jour à venir pour son application iPhone. Dans le cadre de son événement Snap Summit aujourd’hui, la société a révélé qu’elle déploierait son chatbot « My AI » à tous les utilisateurs, ajouterait de nouvelles fonctionnalités à Snapchat Stories, et bien plus encore.

Mon IA s’étend à tous les utilisateurs de Snapchat

Snapchat a lancé sa fonctionnalité de chatbot « My AI » pour la première fois en février, mais elle était exclusive aux abonnés Snapchat Plus à l’époque. La fonctionnalité est alimentée par la technologie ChatGPT d’OpenAI et peut être utilisée pour accéder à un certain nombre de fonctionnalités de chatbot directement depuis l’application Snapchat.

Dans un communiqué de presse, Snapchat a expliqué que « My AI » a la capacité de faire un certain nombre de choses différentes et est hautement personnalisable :

1. Personnalisez mon IA : Votre IA est livrée avec l’une des milliers de variantes uniques de Bitmoji et peut être facilement personnalisée pour la personnaliser vraiment. Concevez un Bitmoji personnalisé pour votre IA, donnez-lui un nom et commencez à discuter.

2. Apportez My AI dans les conversations avec des amis : Il est facile d’apporter My AI dans n’importe laquelle de vos conversations avec des amis. Mentionnez simplement @ My AI et posez une question au nom du groupe. Il sera clair quand une IA est entrée dans le chat et inclut une étincelle à côté de son nom.

3. Recommandations Snapchat : Mes surfaces d’IA placent des recommandations à partir de la carte Snap et suggèrent des objectifs pertinents. Par exemple, vous pouvez demander à My AI de suggérer des activités de week-end pour votre famille ou obtenir la recommandation Lens parfaite pour souhaiter un joyeux anniversaire à un ami.

4. des Snaps avec My AI : Notre communauté peut envoyer des Snaps à My AI et recevoir une réponse par chat.

Alors que « My AI » s’étend à tous les utilisateurs de Snapchat, il y a une fonctionnalité qui sera exclusive aux abonnés de Snapchat+. « Bientôt, les abonnés Snapchat + pourront Snap My AI et obtenir un Snap back génératif unique qui maintient la conversation visuelle », a déclaré la société.

Nouvelles fonctionnalités pour les histoires Snapchat

Snapchat a également annoncé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à venir sur sa plateforme Stories. Ces mises à jour incluent une nouvelle option « After Dark », la prise en charge des publications publiques « Flashback » et des communautés.

Depuis 2013, vous partagez votre vie avec vos amis via les Stories, et il existe désormais deux nouvelles façons de montrer ce que vous faites. Le premier est un nouveau type d’histoire appelé « After Dark ». La prochaine fois que vous étudierez tard ou que vous traînerez, ajoutez à l’histoire d’After Dark. Venez le matin, voyez l’histoire se dérouler pour débriefer la nuit. La seconde est Communautés, une fonctionnalité qui vous permet de partager votre point de vue avec vos camarades de classe. Tout au long du mois, les communautés se déplaceront vers d’autres écoles. Alors que les Snaps et les Chats sont conçus pour être supprimés par défaut, certains Snaps sont trop beaux pour ne pas être enregistrés. En fait, les flashbacks créés à partir de Snapchat Memories sont visionnés plus d’un milliard de fois par jour, et maintenant, nous intégrons ces retours en arrière directement dans vos conversations avec des amis, afin que vous puissiez revivre les moments composés de vos Snaps préférés que vous avez enregistrés ensemble .

Snap Map, la fonctionnalité de partage de localisation incroyablement populaire de Snapchat, est également renforcée par la prise en charge du partage de « Live Location » avec des amis. Il s’agit d’un concurrent évident de la plate-forme Find My d’Apple, qui permet également aux amis et à la famille de partager leur position en temps réel.

Bien que Snap Map existe depuis des années, il ne vous permettait auparavant de partager votre position en direct que pendant une période définie avec un ami. Cette mise à jour étend cela avec un partage de localisation en direct indéfini et en arrière-plan.

Snap Map ajoute également de nouveaux éléments 3D pour l’interface de carte réelle, ainsi que des améliorations aux endroits suggérés à visiter et des options de personnalisation Bitmoji supplémentaires.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur les annonces de Snapchat sur son site Web.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :