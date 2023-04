Quoi de plus répandu que le juice jacking ? De faux réseaux Wi-Fi publics, selon un chercheur

Le juice jacking est apparu dans la conscience dominante ce mois-ci alors que le FBI a partagé un avertissement pour éviter la charge des appareils publics pour se protéger contre la montée des câbles malveillants. Alors que le juice jacking peut gravement compromettre les appareils, un expert en sécurité sensibilise à une menace plus courante – mais généralement moins critique – les fausses connexions WiFi publiques.

Le juice jacking existe depuis des années maintenant, mais le FBI estime apparemment que le risque est suffisamment élevé dans les centres commerciaux, les hôtels et les aéroports pour que son dernier conseil soit d’éviter complètement les bornes de recharge publiques.

Il est également facile de prévenir avec un peu de planification, utilisez simplement votre propre chargeur/câble et une prise murale ou une batterie portable ou un boîtier de batterie lorsque vous êtes dans des lieux publics.

Même si le juice jacking peut causer de graves dommages, comme les attaquants compromettant les données ou même traquant l’emplacement des victimes, Candid Wuest, vice-président de la recherche mondiale chez Acronis, considère les faux réseaux Wi-Fi publics comme le plus grand risque. Voici ce qu’il a partagé avec Netcost-security.fr :

« Les attaques de juice jacking contre les smartphones peuvent conduire à des compromis plus graves, mais la probabilité qu’elles se produisent est beaucoup plus faible par rapport à la rencontre de points d’accès WiFi malveillants. Oui, les attaques sont possibles, mais elles ne sont pas faciles à mener. Les faux Wi-Fi sont très populaires, ce qui peut révéler des informations d’identification sur des services ou des sites Web non cryptés, par exemple, le client de messagerie POP3 sur votre téléphone. Même si la plupart des applications sont cryptées avec TLS, cela se produit toujours. Bien sûr, cela pourrait également permettre à des inconnus d’espionner ce que vous naviguez, ce qui est moins critique mais toujours ennuyeux. Lorsque vous êtes en WiFi partagé, il y a un risque que quelqu’un attaque directement votre appareil s’il n’est pas corrigé.