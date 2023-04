Voici combien de temps les utilisateurs d’Apple mettent à jour leurs iPhones par âge

CIRP est sorti avec une nouvelle étude aujourd’hui. Poursuivant la tendance à examiner les utilisateurs d’iPhone par âge, la dernière enquête a examiné la rapidité avec laquelle les différents groupes d’âge mettent à niveau leurs iPhones. Voici comment les résultats ont éclaté.

La semaine dernière, les résultats de l’enquête du CIRP ont suggéré que les jeunes utilisateurs d’iPhone pourraient ne pas être aussi dépendants de leur iPhone qu’on le pense généralement. Cette conclusion était basée sur les réponses autodéclarées montrant que les 45-64 ans étaient ceux qui remplaceraient ou répareraient le plus rapidement un iPhone cassé.

Pendant ce temps, le groupe d’âge le plus jeune composé des 18-24 ans était le moins susceptible de réparer ou de remplacer immédiatement son iPhone (bien que la grande majorité s’en occuperait encore dans la semaine).

Alors que l’urgence de remplacement de l’iPhone chez les jeunes utilisateurs était faible, ce n’est pas le cas pour la mise à niveau vers le dernier iPhone. Le CIRP a publié ce matin « Les jeunes clients sont accros aux mises à niveau d’iPhone » sur sa sous-pile.

Le groupe des 18-24 ans et le groupe des 35-44 ans avaient le pourcentage le plus élevé de ceux qui avaient des iPhones de moins d’un an.

Et les 18-24 ans et les 25-34 ans avaient le pourcentage le plus élevé de ceux avec des iPhones qui avaient un an mais moins de deux ans.

Cependant, dans l’ensemble, l’intérêt pour la mise à niveau était similaire chez les 18-54 ans. Ensuite, la tranche d’âge des 55 à 64 ans a baissé d’un montant décent, avec une forte baisse de l’intérêt de mise à niveau pour la tranche d’âge des 65 ans et plus.

Le rapport du CIRP conclut que, bien que divers facteurs entrent en jeu en ce qui concerne les préférences de mise à niveau de l’iPhone, les jeunes utilisateurs peuvent « apprécier les améliorations parfois subtiles des modèles ultérieurs plus que les utilisateurs d’iPhone plus âgés ».

Et tandis que les utilisateurs d’iPhone plus âgés peuvent avoir un revenu disponible plus élevé que les clients plus jeunes en général, le CIRP pense que les jeunes utilisateurs « semblent être mieux préparés pour les dépenses mensuelles liées au remboursement d’un iPhone plus récent, et plus conscients de la valeur de l’échange d’un modèle relativement plus récent. pour aider à réduire ce coût d’acquisition.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :