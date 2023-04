Pratique : le nouveau hub USB-C Dockcase Pro « Explorer Edition » fait ressortir mon geek intérieur [Vidéo]

Dockcase est connu pour ses hubs intelligents, ses SSD et ses disques durs externes. La société n’est pas non plus étrangère au jeu de concentrateur USB-C portable. Il a été en mesure de financer avec succès sept campagnes de financement participatif différentes avec des commentaires positifs tout au long.

Dockcase sort deux versions de ce hub USB-C « Explorer Edition ». Il y a la version standard qui comprendra un port USB-C pour se connecter à votre hôte, un port USB-C PD de 100 W pour charger cet hôte, un port HDMI 4K 60 Hz, un port de données USB-C 5 Gbps et trois ports USB -Un port de données. Celle que j’ai pu tester est la version Pro. La seule différence entre les deux versions est que le Pro renonce à l’un des ports USB-A pour un port Ethernet 1 Gbps. Cela permettra aux clients de câbler un câble Ethernet directement dans le concentrateur.

Dans l’emballage, vous obtenez le hub lui-même, un câble USB-C 10 Gbps d’un pied et quelques documents. L’ajout du câble 10 Gbps est une bonne idée, vous savez donc que vous obtenez une capacité maximale. En ce qui concerne la fonctionnalité, ce concentrateur USB-C fera le travail. Tout se connecte instantanément, il n’y a aucun problème de chauffage, les ports sont très réactifs et les vitesses de transfert indiquées sont extrêmement précises. Maintenant, ce n’est pas un hub Thunderbolt, alors ne vous attendez pas à ces vitesses de 40 Gbps, mais 5 Gbps est plus que suffisant. Puisqu’il s’agit d’USB-C, il fonctionnera non seulement avec le MacBook classique, mais également avec de nombreux autres appareils comme la Nintendo Switch, Steam Deck ou tout autre appareil compatible USB-C.

Vous avez peut-être remarqué que le Dockcase est livré avec un petit écran de 1 pouce. C’est là que la magie opère. Pouvoir voir tout ce qui se passe chaque fois que vous connectez un nouveau périphérique est tout simplement génial. J’ai branché mon MacBook Air et il m’a montré exactement combien d’énergie il consommait. J’ai pu brancher mon SSD T7 et j’ai vu à quelle vitesse les données étaient transférées. Cela m’a également donné la résolution du moniteur que j’avais branché. Ces données sont impressionnantes à voir en temps réel et elles sont très précises. Je n’ai pas pu tester le port Ethernet car je m’en tiens au Wi-Fi, mais il affichera vos vitesses Internet montantes et descendantes.

Comme vous pouvez également le constater, le design est un autre aspect qui distingue cet appareil. Le verre vous permet de jeter un coup d’œil pour voir exactement comment ce hub est construit. La gravure sur le verre vous dira également de quoi chaque port est capable, ce que j’ai trouvé agréable. Je suis un grand fan de ce design transparent car il vous permet de voir exactement comment tout est connecté.

Prix ​​et disponibilité

Le Dockcase et le Dockcase Pro sont actuellement sur Kickstarter, et il y a encore une disponibilité anticipée, ce qui indique qu’ils seront livrés avec le hub et le câble tressé pour 79 $. Celles-ci ont une date de livraison estimée à mai 2023, qui approche à grands pas. Le prix de détail sera de 109 $. Donc, si vous recherchez un nouveau concentrateur USB-C qui fait le travail, a des fonctionnalités supplémentaires et a l’air unique, alors c’est la voie à suivre !

Conclusion

A ce jour, il ne reste plus que deux jours sur ce Kickstarter. Les campagnes ont déjà largement dépassé leurs objectifs et les commandes continuent de croître. Je recommande fortement de sauter ici pendant que vous le pouvez encore. Comme je l’ai mentionné, il s’agit d’un concentrateur USB-C 6 en 1 fiable qui peut vous accompagner n’importe où et fonctionnera avec la plupart, sinon la totalité, de vos appareils !

Que pensez-vous de ce hub ? Vaut-il les 89 $ par rapport à la concurrence ? L’affichage seul suffit à me donner envie de faire cet achat, mais faites le moi savoir avec un commentaire ci-dessous !

