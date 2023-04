Voici comment réclamer votre part du règlement du procès en matière de confidentialité de 725 millions de dollars de Meta

Qu’est-ce qui vient de se passer? Avez-vous utilisé Facebook entre le 24 mai 2007 et le 22 décembre 2022 ? La plupart des gens répondront probablement oui, ce qui indique qu’ils doivent de l’argent à la société mère Meta à la suite d’un règlement d’un procès en matière de confidentialité de 725 millions de dollars. Mais ne commencez pas à planifier l’achat d’une Ferrari pour l’instant.

En décembre dernier, Meta a accepté de payer 725 millions de dollars pour régler un recours collectif de longue date concernant le partage des données personnelles des utilisateurs avec des tiers. La poursuite est intervenue quatre ans après le plus grand scandale de confidentialité de Facebook à ce jour, Cambridge Analytica, dans lequel la société de conseil politique britannique aujourd’hui disparue a collecté les données personnelles de près de 90 millions d’utilisateurs sans leur consentement pour des publicités politiques ciblées pendant la campagne présidentielle américaine de 2016 et la Référendum britannique sur le Brexit.

Ce règlement a été provisoirement accepté par un juge le mois dernier, et maintenant les utilisateurs peuvent soumettre une réclamation, qui doit être faite avant 23 h 59 PT le 25 août 2023. Les formulaires peuvent être soumis en ligne, demandés par téléphone ou imprimés et envoyés par la poste à l’administrateur de la colonie.

Seuls ceux qui ont vécu aux États-Unis entre le 24 mai 2007 et le 22 décembre 2022 sont éligibles pour un paiement. Toute personne ayant supprimé son compte Facebook depuis fin 2022 doit fournir les dates auxquelles elle a utilisé le réseau social.

Le montant exact que chaque personne recevra est inconnu, mais plus vous avez eu un compte actif pendant la période, plus vous en obtiendrez. Il convient de noter que le règlement de 725 millions de dollars comprend les frais juridiques et administratifs, et les montants individuels dépendent du nombre de personnes qui soumettent des réclamations. Facebook compte environ 243 millions d’utilisateurs aux États-Unis, ce qui, si la majorité d’entre eux postulait, ne laisserait pas grand-chose à faire. Pourtant, l’argent gratuit est de l’argent gratuit. Vous pouvez choisir de recevoir votre part via Mastercard prépayée, PayPal, Venmo, Zelle, un dépôt direct ou un chèque papier.

L’audience de règlement final est fixée au 7 septembre 2023, alors ne vous attendez pas à des paiements avant cette date. L’argent sera distribué dès que possible une fois que le tribunal aura donné son approbation finale, bien qu’il puisse y avoir des appels qui pourraient retarder les paiements.

Quiconque souhaite poursuivre Meta séparément doit demander à se retirer du règlement au plus tard le 26 juillet ; sinon, ils renonceront à leur droit d’engager, de poursuivre ou de se joindre à une action en justice contre l’entreprise.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :