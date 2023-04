La tactique de vol de barre voit les propriétaires d’iPhone verrouillés en permanence sur les comptes Apple

Une vague de vols d’iPhone dans les bars fait que les propriétaires se retrouvent définitivement bloqués sur leurs comptes Apple, perdant dans certains cas l’accès à des années de photos irremplaçables.

Comme c’est souvent le cas, le détail de l’histoire est moins dramatique que le titre – dans ce cas, « Le réglage de l’iPhone que les voleurs utilisent pour vous empêcher d’accéder à votre compte Apple »…

Le WSJ s’ouvre sur un exemple, mais enterre plutôt le lede.

Le détail plutôt vital enfoui au milieu du troisième paragraphe est, bien sûr, « a utilisé son mot de passe ».

Le WSJ a d’abord rendu compte de ce problème en février, avec un autre titre dramatique : « Une fonctionnalité iPhone de base aide les criminels à voler toute votre vie numérique ». Cette fonctionnalité de base s’est avérée être… votre mot de passe.

Alors, euh, ouais : si un voleur a à la fois votre iPhone et votre mot de passe, vous avez des ennuis – et cela ne devrait pas vraiment être une nouvelle pour personne.

L’histoire n’aurait probablement pas attiré autant de regards si elle avait utilisé le titre « Un méchant qui a votre iPhone et votre code d’accès peut faire de mauvaises choses ». Mais il y a quelques choses à noter.

Premièrement, la façon dont les voleurs mènent les attaques. La méthodologie consiste à observer les gens dans les lieux publics lorsqu’ils déverrouillent leur téléphone, afin d’observer le code d’accès. Alternativement, ils trouvent une raison de vous demander directement de déverrouiller votre téléphone – comme prétendre qu’ils ont perdu le leur et ont besoin d’aide pour rechercher un numéro de téléphone ou quelque chose du genre.

Deuxièmement, le paramètre auquel le rapport du WSJ fait référence est la clé de récupération, une méthode proposée par Apple pour permettre aux utilisateurs de réinitialiser immédiatement leur mot de passe Apple ID sans avoir à connaître le mot de passe actuel.

Il s’agit en soi d’une fonction de sécurité destinée à vous protéger contre la perte d’accès à votre compte Apple, mais les voleurs d’iPhone l’utilisent plutôt pour s’assurer que les propriétaires sont définitivement verrouillés. Comment? Parce que c’est une fonctionnalité que n’importe qui peut activer si… ils ont à la fois votre téléphone et votre mot de passe.

Essentiellement, Apple propose deux façons de revenir à votre compte Apple si vous avez perdu votre mot de passe. Le premier est un moyen plutôt impénétrable de persuader l’entreprise que vous êtes qui vous prétendez être. Tous les rapports indiquent qu’il s’agit d’un processus de loterie douloureux et chronophage – où vous pourriez avoir de la chance, et peut-être pas.

La clé de récupération est la deuxième méthode. En utilisant cela, vous pouvez revenir immédiatement et de manière fiable – mais c’est alors la seule preuve que l’entreprise acceptera. Pas de clé de récupération, pas d’accès, point final.

Ainsi, si un voleur vous regarde entrer votre mot de passe, puis vole votre téléphone, il peut activer l’option Clé de récupération (Paramètres > Votre nom > Mot de passe et sécurité > Récupération de compte > Clé de récupération), et vous êtes alors bourré.

La réponse sarcastique est « Prenez soin de votre téléphone et de votre mot de passe » – mais voici trois détails…

Vous pouvez également utiliser Screen Time comme couche de sécurité supplémentaire, comme le suggère le document.

Dans Paramètres, accédez à Temps d’écran et faites défiler vers le bas pour définir un mot de passe, si vous ne l’avez pas déjà fait. Accédez ensuite à Restrictions de contenu et de confidentialité, puis activez Restrictions de contenu et de confidentialité. Faites défiler jusqu’à Autoriser les modifications, puis appuyez sur Modifications de compte et sélectionnez Ne pas autoriser.