Google pourrait annoncer un téléphone Pixel pliable lors de son événement I/O le mois prochain

Moulin à rumeurs : Google n’a pas encore suivi les fabricants de téléphones Android tels que Samsung, Motorola, Xiaomi et Oppo dans l’espace pliable. Cependant, un rendu et une fiche technique divulgués suggèrent que cela pourrait changer très bientôt. Un pliable ferait une annonce intéressante pour l’événement I/O de Google en mai.

Le leaker de confiance Onleaks, en collaboration avec HowToiSolve, a récemment détaillé l’apparence et les caractéristiques d’un téléphone Google Pixel pliable selon la rumeur, donnant encore plus de crédibilité à la roadmap divulguée de Google de l’année dernière. La société pourrait révéler et lancer le téléphone lors de son événement I/O du 10 mai. CNBC a acquis des documents indiquant que Google révélera plutôt le pliable à I/O mais le lancera en juin.

CNBC et HowToiSolve conviennent que le nouveau modèle – nommé « Felix » et peut-être appelé Pixel Fold – dispose d’un écran extérieur de 5,8 pouces, s’ouvre pour afficher un écran de 7,6 pouces et fonctionne sur la puce Tensor G2 du Pixel 7. CNBC affirme que l’unité pèse 10 oz, offrant 24 heures d’autonomie en mode d’alimentation standard et 72 heures en mode d’économie d’énergie.

De plus, selon HowToiSolve, le Pixel Fold comprend trois caméras arrière et 12 Go de RAM mais pas de socket audio 3,5 mm. Selon les rumeurs, le pliable aurait un prix phare de 1 700 $, en concurrence directe avec le Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Cependant, les prix annoncés précédemment auraient considérablement réduit ce modèle.

La révélation d’un nouveau niveau de produit pourrait augmenter le niveau d’excitation lors des E/S de cette année par rapport à la WWDC 2023 d’Apple en juin, qui pourrait être l’une des plus importantes de Cupertino depuis un certain temps. Les dernières rumeurs indiquent que nous pourrions voir iOS 17 préparer le terrain pour le chargement latéral sur les iPhones là-bas. Une mise à jour majeure de watchOS et de nouveaux Mac pourraient également apparaître.

On dit depuis longtemps qu’Apple travaille sur un pliable. Un brevet récent décrit un appareil qui se replie automatiquement en cas de chute pour protéger l’écran. Les dernières informations suggèrent qu’Apple pourrait sortir le modèle en 2025, avec un MacBook pliable arrivant dans les années suivantes.

Microsoft pourrait également préparer un appareil avec une interface pliable traditionnelle après les performances tièdes du marché du Surface Duo 2 à écran partagé en 2021. Le suivi, qui pourrait ne pas s’appeler le Surface Duo 3, pourrait sortir fin 2023 ou glisser Plus loin.

