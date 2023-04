L’ère Huawei 5.5G est arrivée – 10 fois plus rapide que le réseau 5G

Le vice-président et président tournant de Huawei, Meng Wanzhou, a déclaré que Huawei continuera à soutenir le développement de l’infrastructure numérique à l’ère de la 5.5G lors de la conférence mondiale des analystes Huawei 2023. Meng Wanzhou a déclaré que Huawei continuerait à travailler pour soutenir la croissance de la technologie moderne à l’ère 5.5G. La société construira également les outils réseau de l’IoT et de l’expérience 10 Gigabit. Avec cela, la puissance de l’industrie informatique sera aussi accessible à l’avenir.

D’après les rapports jusqu’à présent, la 5.5G est une mise à niveau du réseau 5G, la prochaine phase après la 5G. Bien sûr, la 5G ne passera pas directement au réseau 6G dans 10 ans. Il y aura des phases intermédiaires et la 5.5G en fait partie. La 5.5G est la seule option pour la prochaine étape de la mise à niveau et de l’évolution du réseau 5G. L’industrie évolue rapidement vers un accord commun pour obtenir une norme 5.5G.

La vitesse de liaison descendante du 5.5G de Huawei peut atteindre 10 Gbps. Il s’agit d’une augmentation de dix fois par rapport aux 1 Gbps de la vitesse du réseau 5G d’origine. Dans le même temps, sa latence, son réglage et sa fiabilité sont tous bien meilleurs que la 5G.

Yang Chaobin a noté que grâce aux efforts conjoints, des avancées dans un certain nombre de technologies 5.5G cruciales avaient été réalisées. Les puissances 5.5G et 10G sont déjà une réalité. Un grand merci à la technologie de pointe comme ELAA et MBSC. Le premier est un réseau d’antennes à très grande échelle tandis que le second est un spectre discontinu reconstruit virtuel à grande porteuse. Ce sont deux technologies pour de meilleurs réseaux sans fil.

Tendance technologique de l’ère Huawei 5.5G

La croissance technologique à l’ère de la 5.5G permettra aux opérateurs de multiplier par 10 la vitesse du réseau par rapport à la 5G. Huawei dit que nous pouvons nous attendre à ce qui suit

Des débits 10 fois plus élevés : Les débits de pointe sur les utilisateurs du haut débit mobile et domestique passeront de 1 Gbit/s à 10 Gbit/s. Cela garantira de meilleurs services.

10 fois plus de liens IoT : la technologie IoT passive permet d’augmenter le nombre de liens IoT de 10 milliards à 100 milliards.

10 fois plus déterministe : il y aura une multiplication par 10 de la latence et d’autres aspects

Efficacité énergétique 10 fois supérieure : les émissions de CO2 par téraoctet de données transmises sur un réseau mobile seront réduites de 10 fois.

10 fois plus intelligent : les réseaux de conduite autonome (ADN) passeront du niveau 3 au niveau 4 d’autonomie, avec une O&M réseau 10 fois plus efficace.

La 5.5G peut aider les opérateurs à ouvrir cinq nouvelles frontières commerciales et à multiplier par 100 les nouvelles opportunités commerciales.

