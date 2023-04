SwiftKey pour Android vous permet de supprimer le bouton Bing si vous ne l’utilisez pas

SwiftKey est l’une des applications de clavier les plus populaires pour Android et iOS, et l’une des préférées de certains rédacteurs. Acquis par Microsoft en 2016, SwiftKey offre une expérience de frappe intelligente et personnalisée, avec des fonctionnalités telles que la correction automatique, la prédiction de mots, des thèmes personnalisés, etc.

L’une des fonctionnalités les plus récentes que SwiftKey a ajoutées à son application est l’intégration de Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent accéder à Bing directement depuis le clavier, sans avoir à quitter l’application dans laquelle ils sont en train de taper. Cela vous permet d’effectuer des recherches rapides, de partager des images ou des pages Web, de traduire des textes, etc.

Nous avons entendu vos commentaires. Avec la nouvelle mise à jour d’aujourd’hui du Play Store, vous pouvez ajuster la position du bouton Bing sur la barre d’outils SwiftKey Android. pic.twitter.com/81e7wcCrb8 —Microsoft SwiftKey (@SwiftKey) 18 avril 2023

Comment personnaliser Bing dans SwiftKey ?

Cependant, tous les utilisateurs ne sont pas intéressés à utiliser Bing comme moteur de recherche par défaut, ou ils préfèrent simplement avoir un clavier plus propre et plus minimaliste. Ainsi, avec la dernière mise à jour de SwiftKey pour Android, Microsoft a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de supprimer le bouton Bing de la barre d’outils s’ils ne l’utilisent pas. Pour ce faire, suivez simplement ces étapes :

Ouvrez l’application SwiftKey et appuyez sur l’icône d’engrenage pour accéder aux paramètres.

Cliquez sur l’option « Barre d’outils ».

Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour modifier la barre d’outils.

Appuyez longuement sur le bouton Bing et faites-le glisser vers la corbeille pour le supprimer.

De cette façon, les utilisateurs peuvent personnaliser la barre d’outils SwiftKey et choisir les fonctionnalités qu’ils souhaitent avoir à portée de main. De plus, ils peuvent également réorganiser les boutons en fonction de leurs préférences.

La mise à jour de SwiftKey pour Android comprend également d’autres améliorations telles que des corrections de bugs et des optimisations de performances. L’application peut être téléchargée gratuitement sur le Google Play Store.



