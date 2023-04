Des photos d’Apple Saket partagées avant l’ouverture de demain

Un jour avant l’ouverture officielle, des photos d’Apple Saket ont été partagées par la société Cupertino. Ce sera le deuxième store de détail en Inde, qui ouvrira deux jours seulement après le spectaculaire Apple BKC.

Le PDG Tim Cook a ouvert hier Apple BKC à Mumbai et fera probablement de même à Apple Saket à New Delhi. Malheureusement, celui-ci semble beaucoup moins impressionnant…

Vous savez ce que c’est, vous attendez des années pour un Apple Store en Inde, puis deux arrivent l’un après l’autre.

La longue attente a été causée par l’insistance du gouvernement indien sur le fait qu’une entreprise doit fabriquer environ 30% de ses produits dans le pays si elle veut ouvrir un store monomarque. La loi a été essentiellement créée spécifiquement pour cibler Apple, Samsung, Microsoft et une poignée d’autres géants de la technologie.

Apple a été impliqué dans de longues négociations sur les détails de cela et a finalement réussi à obtenir le feu vert officiel. Le résultat final est l’ouverture d’Apple BKC hier et d’Apple Saket demain.

Comme auparavant, Apple a partagé des photos d’aperçu la veille de l’ouverture. Alors que le store BKC a une architecture époustouflante, les photos d’Apple Saket semblent montrer un store de centre commercial beaucoup plus ordinaire. Il est également à noter qu’Apple ne mentionne que deux caractéristiques de conception : une « vitrine incurvée » et un mur fabriqué en Inde – le premier ne méritant même pas une photo pour le montrer.

Le reste de l’annonce est le verbiage standard s’appliquant à tout nouveau store.

Apple Saket sera un espace accueillant où les clients pourront acheter l’incroyable gamme de produits et services d’Apple, bénéficier d’un support exceptionnel de la part des membres de l’équipe et participer aux sessions gratuites Today at Apple pour apprendre à tirer le meilleur parti de leurs appareils.

« Nous sommes ravis d’offrir le meilleur d’Apple à nos clients à Delhi avec l’ouverture de notre deuxième store en Inde, Apple Saket », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente senior Retail d’Apple. « Les incroyables membres de notre équipe ont hâte de se connecter avec la communauté locale et de les aider à trouver de nouvelles façons de poursuivre leurs passions et de libérer leur créativité grâce à nos incroyables produits et services. »

Apple Saket accueille les clients dans une vitrine incurvée au design unique avec des tables en chêne blanc présentant les produits et accessoires Apple, ainsi qu’un mur caractéristique fabriqué en Inde. Le store dispose d’une station de ramassage Apple dédiée qui permet aux clients de commander plus facilement en ligne et de récupérer leurs appareils en store à un moment opportun. Comme toutes les installations d’Apple, Apple Saket et les opérations d’Apple en Inde fonctionnent à 100 % d’énergie renouvelable et sont neutres en carbone.