Meilleurs haut-parleurs Bluetooth 2023 : les meilleurs haut-parleurs portables pour tous les budgets

Les haut-parleurs sans fil sont de toutes formes et tailles. De même, ils viennent dans différentes gammes de prix. Cependant, si vous recherchez les meilleurs haut-parleurs Bluetooth, la taille, la forme et le prix ne sont pas les seuls facteurs à prendre en compte. De plus, vous devez tenir compte de la durée de vie de la batterie, des fonctionnalités pratiques et, surtout, de la qualité sonore du haut-parleur.

En d’autres termes, un haut-parleur peut être un moyen rapide et facile de diffuser votre musique préférée uniquement lorsqu’il excelle dans tous les critères importants. Et si vous regardez de plus près, peu de gens peuvent vous impressionner avec une excellente proposition de valeur, une longue durée de vie de la batterie et une qualité audio étonnamment élevée. Ce sont en fait les meilleurs haut-parleurs portables pour l’argent. Vous voulez les connaître en détail ? C’est de cela qu’il s’agit dans la liste ci-dessous !

JBL Flip 6 – Meilleur haut-parleur Bluetooth sans fil global

Sans aucun doute, le JBL Flip 6 est un haut-parleur Bluetooth cinq étoiles retentissant. Mais qu’est-ce qui rend le haut-parleur portable si bon ? Pour commencer, il a un indice d’étanchéité IP67 et anti-poussière. Grâce à cela, vous pouvez emmener le haut-parleur à peu près partout où vous le souhaitez.

De plus, le JBL Flip 6 est doté d’un système de haut-parleurs à 2 voies conçu pour offrir un son fort, puissant et cristallin. Il est même livré avec des woofers en forme de piste de course qui peuvent fournir des basses fréquences et des médiums époustouflants. En revanche, le tweeter dédié s’occupe de toutes les hautes fréquences.

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les médiums et les aigus dans la nouvelle fonction d’égalisation disponible dans l’application. Donc, en bref, le JBL Flip 6 est un choix facile parmi les meilleurs haut-parleurs portables.

Caractéristiques mises en évidence

Puissance : 30W

Autonomie de la batterie : 12 heures

Poids : 544 g

Classement IP : IP67

Port de charge : USB-C

Bluetooth : 5.1

Bose SoundLink Flex – Meilleur haut-parleur sans fil à moins de 200 $

Le Bose SoundLink Flex peut sembler être un haut-parleur très compact et très portable. Mais vous ne devriez pas vous laisser tromper par sa taille. Le haut-parleur est très puissant et a tout ce qu’il faut pour être l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth de 2023.

Parmi les points forts, le Bose SoundLink Flex possède un pilote mono qui peut offrir un son très expansif. Le niveau des basses est également très impressionnant. Ce n’est pas boueux ou trop boomy, ce qui est parfait selon moi.

Comme on peut s’y attendre des meilleurs haut-parleurs portables, le Bose SoundLink Flex a un indice de protection IP67. Il peut résister à la nage et aux chutes sans aucun problème. Par ailleurs, il dispose d’une fonction d’optimisation automatique de l’égaliseur qui rendra le son du haut-parleur excellent quelle que soit l’orientation dans laquelle vous le placez.

Caractéristiques mises en évidence

Puissance : 12W

Autonomie de la batterie : 12 heures

Poids : 589 g

Classement IP : IP67

Port de charge : USB-C

Bluetooth : 4.2

Sonos Roam – Meilleur haut-parleur portable avec des fonctionnalités intelligentes

Sonos est bien connu pour fournir des haut-parleurs de grande taille qui offrent des performances audio exceptionnelles. Mais pour le Sonos Roam, vous devez réduire légèrement vos attentes. Oui, il ne remplira pas votre pièce de musique, mais le Sonos Roam sera certainement capable de diffuser un son clair et dynamique dans de petits espaces.

Cependant, le véritable argument de vente du Sonos Roam réside dans les intégrations intelligentes. Par exemple, lorsque vous êtes à la maison, vous pouvez diffuser de la musique via WiFi. Cela offrira une meilleure fidélité que Bluetooth. Vous pouvez également faire en sorte que le Sonos Roam transfère de manière transparente la lecture à un autre haut-parleur Sonos en appuyant simplement sur un bouton.

De plus, le haut-parleur prend entièrement en charge Google Assistant et Alexa. Vous pouvez également regrouper facilement les haut-parleurs Sonos pour une lecture multi-pièces.

Caractéristiques mises en évidence

Puissance : 10W

Autonomie de la batterie : 10 heures

Poids : 430g

Classement IP : IP67

Chargement : USB-C et Qi sans fil

Bluetooth : 5.0

Anker Soundcore Motion Plus – Meilleur haut-parleur portable pour ~ 100 $

L’Anker Soundcore Motion Plus n’est en aucun cas une enceinte moderne. Il est sorti en 2019. Mais il arrivera certainement en tête lorsque vous le comparerez à la plupart des haut-parleurs Bluetooth du marché. Et c’est pourquoi il mérite une place dans cette liste des meilleurs haut-parleurs portables.

Même s’il est un peu plus grand que certains haut-parleurs Bluetooth, il reste compact et raisonnablement portable. Son système de haut-parleurs parvient également à offrir un son relativement plus riche que la concurrence.

Le niveau des basses est assez bon et la clarté du son ne baisse pas trop lorsque vous augmentez le niveau de volume. Donc, dans l’ensemble, c’est un choix assez décent pour l’argent.

Caractéristiques mises en évidence

Puissance : 30W

Autonomie de la batterie : 20 heures

Poids : 1047g

Classement IP : IPX7

Chargement : USB-C

Bluetooth : 5.0

Sony SRS-XB13 – Meilleur haut-parleur portable avec un design de style cartouche

Tous les meilleurs haut-parleurs Bluetooth ne sont pas de grande taille. Il existe de nombreux excellents haut-parleurs qui présentent une taille mini mais qui peuvent offrir une sortie sonore forte et claire. Le Sony SRS-XB13 en fait partie.

Mais qu’en est-il du son ? Eh bien, le haut-parleur semble plus gros qu’il ne l’est en réalité. Plus important encore, il peut offrir des basses percutantes sans introduire trop de distorsion. De plus, vous pouvez obtenir un son stéréo en ajoutant un autre XB13. Mais oui, ne vous attendez pas à ce que le haut-parleur devienne extrêmement fort, car il n’a qu’une puissance de sortie de 7 W.

Sony n’a même pas lésiné sur l’autonomie de la batterie pour garder l’enceinte compacte. Le SRS-XB13 peut offrir jusqu’à 16 heures d’autonomie avec une seule charge. Ainsi, une charge complète sera plus que suffisante pour une journée d’écoute. Le haut-parleur est également livré avec une sangle, vous permettant de l’attacher facilement avec des sacs à dos et d’autres objets.

Caractéristiques mises en évidence

Puissance : 7W

Autonomie de la batterie : 16 heures

Poids : 253 g

Classement IP : IP67

Chargement : USB-C

Bluetooth : 4.2

