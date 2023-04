Incroyable : l’IA de Google maîtrise un nouveau langage sans aucune aide !

L’intelligence artificielle de Google a réussi un exploit remarquable : apprendre une langue étrangère sans aucune aide humaine. Cette réalisation étonnante a laissé perplexe le géant de la technologie de Mountain View, car ils n’ont pas encore compris comment l’IA a réussi à le faire.

Dans une récente interview avec CBS, Sundar Pichai, PDG de Google, a évoqué l’approche prudente de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle. Au cours des dernières années, Google a retardé plusieurs projets d’IA en raison de problèmes de sécurité et de risques d’image. Cette prudence a permis à des concurrents comme OpenAI et Microsoft de prendre de l’avance dans la course à l’IA, alors même que Google disposait de toutes les ressources nécessaires pour s’imposer comme un pionnier en la matière.

L’IA de Google surprend le monde de la technologie en apprenant une nouvelle langue par elle-même !

Sundar Pichai souligne l’importance de la responsabilité dans le développement de l’IA. «Nous devons tous être responsables à chaque étape du processus», dit-il. La stratégie de Google pour lancer son chatbot, Bard, illustre cette approche prudente. Au lieu d’une sortie mondiale, Google a opté pour un déploiement progressif, en commençant par les États-Unis et le Royaume-Uni.

Selon Pichai, la société souhaite « développer des couches de sécurité plus robustes avant de créer et de déployer des modèles plus efficaces ». Google a initialement utilisé le modèle LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) pour Bard. Au fil du temps, les fonctionnalités d’un modèle de langage plus performant, Pathways Language Model (PaLM), ont été intégrées. PaLM compte 540 milliards de paramètres, contre 137 milliards pour LaMDA.

Cependant, les intelligences artificielles génératives peuvent parfois présenter un comportement inattendu, c’est pourquoi Sundar Pichai insiste sur la prudence et la surveillance étroite des réactions de l’IA. Les recherches de Google indiquent que les modèles de langage peuvent parfois acquérir de nouvelles compétences de manière indépendante, sans connaissances de programmeur. L’entreprise qualifie ce phénomène énigmatique de « propriétés émergentes ».

Une IA expérimentale développée par Google est un excellent exemple de ces propriétés émergentes. L’IA a appris avec succès le bengali, la langue du Bangladesh, bien qu’elle n’ait pas été formée pour le faire. James Manyika, vice-président senior de la technologie chez Google, explique qu’il n’a fallu que quelques requêtes en bengali pour que l’IA s’adapte à la langue inconnue : « Nous avons constaté qu’avec très peu de requêtes en bengali, il peut désormais traduire tout le bengali. »

Le concept de propriétés émergentes découle du principe de base de l’apprentissage automatique : une machine apprend de manière autonome en fonction des données disponibles, sans intervention humaine. Compte tenu de cela, il n’est pas tout à fait surprenant qu’une IA puisse apprendre un langage sans l’aide d’un programmeur. Cependant, la manière spécifique dont l’IA a acquis les connaissances en bengali reste un mystère pour les ingénieurs de Google.

Google AI imite le cerveau humain

Sundar Pichai admet que les anomalies de l’IA sont une « boîte noire ». Cela indique que nous ne savons pas comment ils fonctionnent en interne. Il admet : « Vous savez, vous ne comprenez pas très bien. Et vous ne pouvez pas tout à fait dire pourquoi il a dit cela, ou pourquoi il avait tort. Nous avons des idées et notre capacité à comprendre s’améliore avec le temps.

Le PDG de Google parle d’IA et d’humilité. Il dit que l’esprit humain est aussi mystérieux. Nous ne savons pas tout à ce sujet. Alors que l’IA continue de progresser, il est crucial pour les géants de la technologie comme Google de rester vigilants et prudents. Assurer le développement et le déploiement responsables de ces puissantes technologies.

En conclusion, l’IA de Google a démontré une capacité impressionnante à apprendre une langue étrangère sans intervention humaine. Laissant l’entreprise perplexe sur les mécanismes exacts derrière cette réalisation. Le phénomène des propriétés émergentes dans le développement de l’IA souligne l’importance de procéder avec prudence et de surveiller de près le comportement de l’IA. L’intelligence artificielle est de plus en plus avancée. Nous devons être humbles et responsables. Cela garantira un développement sûr et éthique de l’IA.

