Elon Musk a une théorie sur les extraterrestres mais cela n’a rien à voir avec les théoriciens du complot

Le PDG de Twitter et SpaceX lors d’une interview a expliqué qu’il imagine des extraterrestres verts et petits. Selon lui, un de ses tweets sur la découverte d’extraterrestres pourrait atteindre 8 milliards de likes.

« Je pense que si quelqu’un connaissait les extraterrestres sur Terre, ce serait probablement moi », a déclaré Elon Musk à l’animateur de Fox News, Tucker Carlson. Rassurez-vous, il n’y a toujours pas de vaisseau spatial OVNI flottant au-dessus des déserts texans, ni d’accords secrets du gouvernement américain avec des extraterrestres. Elon Musk l’a dit en quelques mots. Pour le moment il ne sait pas s’il y a de la vie consciente dans l’Univers, mais il y en a il espère, en effet dans son imaginaire les extraterrestres sont comme ceux des magazines « pulp » des années trente qui vivaient sur la planète terre rouge : petite, verte, et avec des antennes Par contre, c’est l’homme qui veut coloniser Mars qui parle.

Les extraterrestres selon Elon Musk

« Beaucoup de gens me demandent, tu sais, où sont les extraterrestres ? » dit Musk. « Ouais, je suis, vous savez, très familier avec les trucs spatiaux. Et je n’ai vu aucune preuve d’extraterrestres… Je tweeterais cela immédiatement. Ce serait probablement le meilleur tweet de tous les temps : nous en avons trouvé un, les gars ! C’est le jackpot avec environ 8 milliards de likes. » Puisqu’il n’a aucune preuve de l’existence d’extraterrestres dans l’univers, Musk a déclaré que les théories du complot, celles qui croient que les extraterrestres sont gardés secrets par le gouvernement, sont peu crédibles. En fait, il a ajouté que si les chefs d’état étaient en contact avec des extraterrestres qu’ils maltraiteraient, et trouveraient l’excuse parfaite pour donner le feu vert aux dépenses militaires.

Théories du complot et plans gouvernementaux

Les services secrets américains ont feuilleté des centaines de dossiers qui parlent d’ovnis ces derniers mois. En un an, les signalements d’objets volants non identifiés ont triplé, c’est pourquoi le gouvernement américain a mis en place le All-domain Anomaly Resolution Office, un bureau ad hoc pour analyser toute observation à proximité d’installations militaires et de navires. C’est précisément pour cette raison que le législateur a demandé une augmentation du financement du bureau d’études. Selon le Pentagone, en effet, des extraterrestres pourraient bientôt visiter la Terre.

Des humains qui se détruisent

Elon Musk, qui a une grande confiance dans les extraterrestres, a expliqué que selon lui ils ne seront pas une menace. Les hommes, en revanche, sont pour eux-mêmes, il y a quelques semaines à peine le PDG de Twitter et de SpaceX déclarait que l’Italie allait disparaître, en effet le pays a atteint le taux de natalité le plus bas depuis 1861. Un problème pour les États-Unis aussi, un Une étude du CDC a montré que la moitié des femmes américaines de moins de 45 ans n’ont pas d’enfant. « Il y a une sorte d’arc de cycle de vie pour les civilisations, tout comme pour les humains », a déclaré Musk. « Je suis un peu inquiet », a-t-il ajouté, « si nous ne créons pas suffisamment de personnes pour au moins maintenir nos effectifs, peut-être augmenter un peu, alors la civilisation s’effondrera. » Et il ne faut pas d’extraterrestres pour détruire l’humanité selon Musk, « et c’est déprimant comme l’enfer ».

