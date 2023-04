Le nouveau jeu steampunk du développeur Myst Cyan recommande 32 Go de RAM

En bref: le développeur Cyan est surtout connu comme le créateur du titre PC emblématique de 1993 Myst – le jeu PC le plus vendu jusqu’en 2002. Son nouveau jeu, Firmament, qui arrive le 18 mai, ressemble à une version mise à jour du pré classique -Aventure rendue, sauf que celle-ci recommande 32 Go de RAM.

L’aventure Steampunky Firmament est un autre casse-tête à la première personne de Cyan. Il ressemble beaucoup à un Myst moderne, mais l’une des différences est qu’il peut être joué à la fois en 2D standard et en VR.

Firmament a réussi à dépasser son objectif Kickstarter de 1,285 million de dollars en 2019 de près de 200 000 $, illustrant l’excitation autour du jeu. Il a raté sa date de sortie de juillet 2020, mais le nouveau lancement n’est que dans quelques semaines.

Comme l’a noté PC Gamer, les caractéristiques minimales et recommandées pour Firmament ont soulevé quelques sourcils. Le premier ensemble est assez indulgent : un processeur AMD Ryzen 7 2700X à huit cœurs (16 processeurs) ~3,7 GHz ou Intel i5 série 7000, Radeon RX 5700XT ou Nvidia GeForce GTX 1070 8 Go et 16 Go de RAM.

Mais les caractéristiques recommandées sont un peu plus exigeantes que ce que la plupart des jeux demandent habituellement, et elles ont une chose que beaucoup d’utilisateurs ne possèdent probablement pas. En plus d’un processeur AMD Ryzen 7 3800X 8 cœurs (16 processeurs) ~3,9 GHz/Intel i5 série 11000 et d’un AMD Radeon RX 6800XT/Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 12 Go, un énorme 32 Go de RAM est recommandé.

Un autre #FirmamentFriday déjà? Le temps file ! �’� Que pensez-vous de ces teasers de Firmament Friday ? Si vous les avez appréciés, je pense que vous aimerez ce qui arrive lundi… �’� pic.twitter.com/IJwO2SFhYF – Cyan Inc. (@cyanworlds) 14 avril 2023

Selon la dernière enquête Steam, 32 Go est la deuxième quantité de RAM la plus populaire dans les ordinateurs des participants, mais c’est toujours quelque chose que seulement 22,4 % des gens possèdent. Le montant le plus populaire est 16 Go, trouvé dans 56% des PC des participants.

Mais en plus des jeux modernes demandant des cartes graphiques plus puissantes, les recommandations de RAM augmentent également. Des titres comme Returnal et The Last of Us Part 1 bénéficient de 32 Go, et nous pouvons nous attendre à ce que d’autres jeux suivent.

Avec Firmament, cependant, Cyan a de bonnes raisons de recommander 32 Go. Il a déclaré à PC Gamer qu’il s’agissait d’un jeu visuellement exigeant, en particulier en mode VR, et la société voulait « s’assurer que les gens sachent quelles caractéristiques nous recommandons pour leur permettre de jouer au jeu avec des paramètres plus élevés par défaut (et à un fréquence d’images élevée) à des résolutions plus élevées ou en VR. »

Cyan a ajouté que le jeu aura l’air et fonctionnera bien sur une machine de 16 Go, notant que Firmament peut même être joué sur des MacBook Airs M1 avec 8 Go. « Mais sachant que nos fans ont généralement des attentes élevées quant à ce dont leurs machines sont capables, nous voulions définir la marque pour une expérience visuellement bonne et à chargement rapide garantie sur Windows, en particulier compte tenu du nombre d’options de configuration disponibles pour la plate-forme et notre besoin de soutenir également les personnes qui souhaitent jouer en réalité virtuelle », a expliqué la société.

Firmament sera lancé sur PC via Steam et GOG le 18 mai. Pour ceux qui veulent jouer en VR, il prend en charge le Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Rift S et Quest 2.



