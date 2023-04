Apple testait secrètement le port USB-C de l’iPhone 15 depuis janvier 2022

Selon les rumeurs, l’iPhone 15 d’Apple, très médiatisé, serait doté d’un port USB-C. L’ère des ports Lightning pour les iPhones d’Apple se terminera avec la nouvelle variante de 2023. La société aurait tenté d’intégrer la nouvelle technologie bien avant la gamme iPhone 14. L’une des rumeurs suggérait qu’il existait une variante avec un port Lightning, mais elle n’a pas été mise en production.

L’iPhone 15 avec un port USB-C supprimera la limitation de vitesse de transfert de données du port Lightning. Depuis janvier 2022, la société teste diverses fonctionnalités à cet égard. Plusieurs pronostiqueurs sur Twitter ont également signalé que le prochain iPhone aura un port USB-C.

Le port USB-C de l’iPhone 15 est en phase de test depuis 2022 :

Apple teste différentes versions depuis janvier de l’année dernière. Par conséquent, la plupart des pronostiqueurs étaient convaincus que l’iPhone 15 aurait un port USB-C. Il nous manque quelque chose : Apple n’est pas idiot d’introduire cela dans les versions non professionnelles. Cependant, la vitesse de transfert des données peut faire défaut si Apple décide d’ajouter l’USB-C à ces versions. Je peux supposer que Apple iPhone 15 Pro et Pro Max peuvent bénéficier de la fonctionnalité USB-C avec une capacité à haut débit.

Le pronostiqueur dans un Twitter thread indique que les versions standard ou non professionnelles peuvent être livrées avec USB 3.0. Il convient de noter que l’USB 3.0 offre un taux de transfert de données légèrement plus lent. De même, les versions Pro et Pro Max prendront en charge les vitesses de niveau USB 3.2 OU Thunderbolt. Compte tenu de cela, la vitesse de transfert de données peut aller de 2500 Mo/s à 5000 Mo/s.

Plus vous dépensez, meilleure est la vitesse. Les versions les plus chères avec des vitesses Thunderbolt transféreront les données en très peu de temps. Ce sont les raisons techniques pour lesquelles Apple a procédé à cet énorme changement. Une autre raison du port USB-C Apple iPhone 15 est de se conformer à la nouvelle législation européenne. La loi oblige les fabricants de smartphones à développer des téléphones avec des ports de charge USB-C d’ici 2024.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine