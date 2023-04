La NASA s’attend à ce que le satellite solaire à la retraite fasse une désorbitation incontrôlée dans les prochaines 22 heures

En bref : Un satellite déclassé que la NASA utilisait pour étudier le soleil va se désorbiter dans les prochains jours. Cela pourrait fournir un spectacle de lumière spectaculaire si vous êtes dans la bonne région du monde quand il descend. Malheureusement, la NASA ne sait pas précisément quand elle rentrera dans l’atmosphère terrestre, ce qui indique qu’elle ne sait pas où elle descendra.

L’imageur spectroscopique solaire à haute énergie Reuven Ramaty, généralement appelé Rhessi, a été lancé en orbite le 5 février 2002 pour permettre à la NASA de surveiller les éruptions solaires. Au cours de sa mission de 16 ans, Rhessi a enregistré plus de 75 000 éruptions solaires. Rhessi a repéré la première « éruption de classe X » (le type le plus puissant) le 21 avril 2002. L’agence spatiale note que la plupart des scientifiques qui ont étudié les observations de Rhessi ont une éruption préférée (ou la plus détestée dans certains cas) dont ils se souviennent comme un anniversaire .

« Demandez à n’importe quel scientifique qui a travaillé sur RHESSI quelle est sa fusée éclairante préférée, et il vous dira facilement une date comme s’il s’agissait d’un anniversaire ou d’un jour férié dont il se souviendra toujours », a écrit la NASA à propos du déclassement du satellite. « Un gars a même une poussée très détestée. Il a eu de nombreuses disputes avec des collègues à ce sujet, essayant de l’expliquer, ce qui n’était pas toujours agréable. »

Après avoir perdu les communications avec Rhessi, la NASA a retiré l’engin le 16 août 2018. Il a envoyé des commandes de déclassement afin qu’il cesse de transmettre des données. Rhessi a complètement perdu le contact avec le contrôle au sol quelque temps plus tard mais est resté en orbite, le personnel de la mission et les observatoires le suivant manuellement.

Alors que la NASA sait que l’engin de 660 livres descend très bientôt, sans localisation précise, vitesse, altitude et autres données de télémétrie que Rhessi ne fournit plus, l’agence spatiale ne peut que deviner au moment de la rentrée. Officiellement, il est estimé qu’il tombera le mercredi 19 avril vers 21h30 HAE, plus ou moins 16 heures. Avec une fenêtre de 32 heures, le satellite pourrait tomber n’importe où dans le monde entre 5 h 30 HAE mercredi et 13 h 30 HAE jeudi (environ 22 heures après la publication).

Bien qu’elle ne sache pas exactement où elle atterrira, la NASA estime qu’il n’y a qu’une chance sur 2 467 que Rhessi fasse du mal à qui que ce soit. Bien que cela semble être une chance décente d’être touché par des débris, les chances que vous soyez celui qu’il frappe sont encore astronomiquement faibles. La plupart des engins brûleront dans l’atmosphère et le reste atterrira plus que probablement dans un océan. Le département de la Défense surveille et mettra à jour les estimations de position au fur et à mesure de sa descente. Tout le monde peut le suivre à partir du site Web Space-Track.

Si vous êtes assez chanceux, vous pourriez voir une brûlure spectaculaire quand elle descendra. Vos chances d’être témoin d’une rentrée sont bien meilleures que d’être réellement touché. Il devrait ressembler à une étoile filante brillante qui pourrait se briser en plusieurs morceaux brûlants avant de s’estomper.

