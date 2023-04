Les ventes d’ordinateurs portables Playdate dépassent les 53 000 unités au cours d’une première année fructueuse

La grande image : cela fait un an jour pour jour que Panic a commencé à expédier sa console de jeu portable excentrique Playdate aux premiers leakers de fonds et les affaires sont en plein essor. À ce jour, Panic a vendu 53 142 unités, mais les chiffres auraient pu être beaucoup plus élevés sans les pénuries de la chaîne d’approvisionnement qui ont retardé certains délais jusqu’à un an. Maintenant que ces délais se raccourcissent et que les temps d’attente pour les Playdates nouvellement commandés commencent à diminuer, Panic s’attend à une deuxième année encore meilleure.

Lorsque Panic a ouvert la fenêtre de précommande le 29 juillet 2021, ils ne savaient pas vraiment à quoi s’attendre. La startup prévoyait initialement de fabriquer 20 000 unités, mais n’était pas convaincue qu’elle serait en mesure de vendre ces combinés en temps opportun. À la surprise de pratiquement tout le monde, ces 20 000 premières unités ont été récupérées en moins de 20 minutes.

En repensant au premier anniversaire de l’expédition, le responsable du projet Playdate, Greg Maletic, a déclaré qu’ils n’avaient aucune idée de l’ampleur du public pour un produit étrange comme Playdate lorsqu’ils ont commencé à le concevoir.

Il y a encore un temps d’attente important lors de la commande d’un nouveau Playdate. Panic a déclaré avoir expédié 27 000 de ses Playdates précommandées à ce jour, et les unités nouvellement commandées ne devraient pas être expédiées avant la fin de 2023. Les marchés tiers sont toujours une option, mais attendez-vous à payer environ le double du prix de détail pour un nouveau , modèle non ouvert.

Le mois dernier, la startup a annoncé qu’elle augmentait le coût de son ordinateur de poche de 20 $. Le changement de prix est entré en vigueur le 7 avril. Pour 199 $, vous obtenez la console elle-même, un câble USB-C vers USB-A jaune et plus de 20 jeux. Un ensemble comprenant une couverture de console peut être acheté pour 219 $.

Il y a une limite de commande de deux systèmes par personne, et vous devrez verser un acompte complet pour réclamer le vôtre, bien que vous puissiez annuler à tout moment pour un remboursement. Plus tôt ce mois-ci, Panic a ajouté cinq nouveaux jeux à son catalogue, dont Gravity Express, Sparrow Solitaire et Life’s Too Short.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :