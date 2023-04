Les dépôts de la FCC confirment que de nouveaux Beats Studio Buds + ont été trouvés dans les fichiers iOS 16.4

Plus tôt cette année, Netcost-security.fr a annoncé qu’Apple était sur le point de lancer de nouveaux écouteurs sans fil Beats Studio Buds +, car des références et même des images du nouveau produit ont été trouvées dans les fichiers internes d’iOS 16.4. FCC a maintenant publié les documents déposés pour les nouveaux écouteurs Beats.

Les nouveaux Beats Studio Buds+ sont identifiés par les numéros de modèle A2872 et A2871. Selon la FCC (via Aaron), la documentation a été soumise par Apple au début du mois. En règle générale, Apple soumet de nouveaux appareils à l’approbation de la FCC des semaines ou des mois avant leur sortie officielle, ce qui peut suggérer que les nouveaux Studio Buds+ arrivent bientôt.

Basé sur le code iOS vu par Netcost-security.fr, Beats Studio Buds + prendra en charge le partage audio, le changement automatique d’appareil et «Hey Siri», tout comme les AirPods et les autres écouteurs sans fil Beats. Cependant, tout comme le modèle d’origine, les nouveaux écouteurs comporteront une puce Beats personnalisée au lieu de l’une des puces sans fil d’Apple.

Les Beats Studio Buds ne sont pas alimentés par la puce W1 ou H1 propriétaire d’Apple, mais plutôt par une puce Beats propriétaire. Cela indique que vous manquez certaines des fonctionnalités les plus utiles des AirPods et AirPods Pro, ainsi que de Powerbeats Pro, mais cela permet à Beats Studio Buds de fonctionner sur les écosystèmes Android et iOS.

Une caractéristique qui manque aux Beats Studio Buds par rapport aux AirPods est la détection intra-auriculaire. Cela indique que les Beats Studio Buds ne liront pas et ne mettront pas automatiquement en pause le contenu lorsque vous les retirez ou que vous les mettez dans vos oreilles. Les Beats Studio Buds ne prennent pas non plus en charge le changement automatique d’appareil et ne synchronisent pas vos appareils jumelés sur iCloud, vous devrez donc vous connecter manuellement sur chaque nouvel appareil.