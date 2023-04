Cette nouvelle fonctionnalité Instagram Bio éliminera le besoin de Linkstree

Instagram est l’une des applications de médias sociaux les plus populaires en raison de ses fonctionnalités de pointe. Les gens aiment créer des bobines et partager leurs expériences quotidiennes sur Instagram. Avec toutes ces fonctionnalités, Instagram est une excellente plaque tournante pour les célébrités et les marques célèbres. La plate-forme permet à ses utilisateurs d’ajouter leurs liens de sites Web à leurs profils. La nouvelle fonctionnalité Instagram Bio éliminera le besoin de services tiers pour ajouter un maximum de liens à votre bio.

Dans un développement récent, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé que les utilisateurs d’Instagram peuvent désormais ajouter jusqu’à 5 liens à leurs profils. C’est également un excellent ajout pour les blogueurs, les blogueurs et les experts des médias sociaux avec un vaste portefeuille de dizaines de sites Web ou de plateformes de médias sociaux. Pour certains utilisateurs, cela peut ne pas être un gros problème car ils utilisent des applications tierces à cette fin.

La nouvelle fonctionnalité Instagram Bio autorisera 5 liens…

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé la nouvelle fonctionnalité dans une publication sur son compte Instagram officiel. Il a dit,

« Probablement l’une des fonctionnalités les plus demandées que nous ayons eues. »

Avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez facilement ajouter des liens vers la biographie de votre profil dans l’application mobile. Les utilisateurs pourront également ajouter des titres de liens et les organiser en fonction de leurs intérêts. Quand quelqu’un veut visiter des liens sur votre profil, il lui suffit de cliquer sur le message « [The first link on your profile] et 1 de plus ». En cliquant dessus, une liste de liens s’ouvrira et les utilisateurs devront cliquer sur l’un d’entre eux pour l’ouvrir.

Comme mentionné ci-dessus, les utilisateurs utilisent des services de « lien dans la bio » tels que Linktree. En bref, la nouvelle fonctionnalité n’amuse peut-être pas les masses, mais c’est toujours un excellent ajout. Surtout, il est offert par la plateforme elle-même, alors pourquoi ne pas l’accueillir à bras ouverts ? Cela attirera certainement plus d’utilisateurs d’autres plateformes de médias sociaux. Nous pouvons également voir une fonctionnalité de vérification payante, tout comme Twitter.

