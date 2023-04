Google déprécie JPEG-XL pour ses propres intérêts prédateurs, déclare la FSF

Qu’est-ce qui vient de se passer? Google a décidé de déconseiller le prise en charge du format d’image expérimental JPEG-XL, et la Free Software Foundation accuse maintenant la société d’être un monopole prédateur qui n’a aucun intérêt à ce qui est vraiment le mieux pour le Web.

JPEG-XL est un format d’image récent optimisé pour les environnements Web réactifs, une nouvelle norme potentielle conçue pour faire passer le Web du format JPEG hérité (mais toujours extrêmement populaire) tout en étant basé sur la technologie open source PIK. JPEG-XL/PIK peut réduire les coûts de stockage tout en offrant une meilleure qualité et un ensemble de fonctionnalités plus large, mais la décision socket par Google pourrait très bien devenir une condamnation à mort pour le format.

Dans un commentaire sur le projet Chromium publié en 2022, un ingénieur de Google a déclaré que les développeurs avaient décidé de supprimer le code expérimental JPEG-XL du framework de navigateur open source. « L’écosystème » n’avait pas assez d’intérêt pour le format, a déclaré le développeur, tandis que le format lui-même « n’apporte pas suffisamment d’avantages supplémentaires » par rapport aux formats existants. Par conséquent, la suppression du code et de l’indicateur JPEG-XL réduirait la charge de maintenance globale du projet Chromium.

Comme l’a souligné Greg Farough, responsable des campagnes à la Free Software Foundation (FSF), Chromium est la force dominante derrière le Web moderne, alimentant environ 80 % de l’utilisation mondiale des navigateurs avec Chrome et des navigateurs tiers basés sur Chromium comme Edge, Opera et Vivaldi. . « En évaluant soi-disant ce que veut l’écosystème », a déclaré Farough, Google se demande simplement « ce que Google veut ».

Encore une fois, a déclaré la FSF, Google fait ce qui est le mieux « pour ses propres intérêts prédateurs », et non ce qui est le mieux pour le Web. Après que Mountain View ait décidé de déprécier le code JPEG-XL dans Chromium, les développeurs ont fait de ce problème le problème le plus « étoilé » de l’histoire du projet. Malgré ce que Google a dit, « l’écosystème » est apparemment très intéressé par le support JPEG-XL et demandait à la société de publicité de ne pas faire ce qu’elle a fait de toute façon.

Google essaie de contrôler chaque aspect du Web pour toujours profiter de ses propres intérêts commerciaux, a suggéré la FSF. Pour cette raison, à la place de JPEG-XL, la société a décidé de prendre en charge le format AVIF. AVIF, ou AV1 Image File Format, est une caractéristique open source et libre de droits qui utilise le même algorithme de compression que le format vidéo AV1 pour stocker des images ou des séquences d’images.

AVIF est encore une autre facette du « web que Google lui-même contrôle », a déclaré la FSF, car l’Alliance for Open Media (AOM) et ses membres (Google, Amazon, Apple, Meta) font l’objet d’une enquête de l’Union européenne pour l’AV1 caché. conditions de licence. Ce que Google veut vraiment, c’est le contrôle sur le Web, a déclaré la FSF, tandis que les utilisateurs et les développeurs indépendants veulent vraiment la « liberté ».

En ce qui concerne le format d’image JPEG-XL, la décision de Google de supprimer la technologie de Chromium aura probablement des effets significatifs sur le développement futur de la technologie. Mozilla Firefox, la seule technologie de navigateur alternative actuellement en concurrence avec le monopole de Chromium, a adopté une position neutre sur JPEG-XL. Le format ne semble pas offrir d’améliorations substantielles par rapport à la concurrence, ont déclaré les développeurs, mais Firefox pourrait le prendre en charge « si l’utilisation se généralise ».

